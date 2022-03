Torino si allaccia le scarpe: domenica 27 marzo si corre la "Mezza" tra le vie del salotto cittadino

Con la primavera (e qualche restrizione in meno) torna a Torino l'appuntamento con la mezza maratona. L'evento, organizzato da Base Running, torna dopo quattro anni a fissare il suo traguardo in piazza San Carlo e dà appuntamento alle 9.30 di domenica 27 marzo, in via Roma.

"La nostra quotidianità, in questi due anni, è stata distrutta. E finalmente ora possiamo aprirci ad occasioni di rinascita - commenta Mimmo Carretta, assessore comunale allo Sport - e il Comune sposa con convinzione questo evento. Cosa c'è di più bello di correre tra le bellezze architettoniche di Torino? E sono eventi come questi che sanno anche spingere la leva turistica della città".

Non mancherà poi lo spazio per la solidarietà: dal 2017, in particolare, la gara prevede anche una raccolta fondi attraverso la Rete del Dono e fin qui si sono raccolti oltre 150mila euro. Sono 12 le associazioni benefiche che hanno aderito con progetti solidali. "Ai runner chiediamo di abbinare la loro sfida sportiva alla sfida solidale - commenta Anna Siccardi, della Rete del Dono - e tutto quello che viene raccolto dai loro sostenitori viene poi devoluto in beneficenza. Sacrificio e collaborazione sono forti soprattutto nelle discipline da sforzo prolungato, come la maratona. E la collaborazione con la Mezza maratona porta sempre grandi risultati, anche nei confronti di associazioni di volontariato più piccole".