Musica, ambiente e inclusività: Natural Vibes porta in Val Pellice tre giorni di festival immersivo

Natural Vibes torna per la sua terza edizione e cambia location.

Dopo due anni di rassegna allo Spazio Hangover a Borgone di Susa, l’associazione E.G. LAB sceglie di cambiare valle e di portare il suo festival indipendente al Passel di Angrogna.

Musica, arti visive, performance, installazioni interattive e workshop per tre giorni fuori dagli spazi cittadini immersi nella natura della val Pellice.

Novità della terza edizione, è proprio la crescita. Si passa da due a tre giorni di festival, da venerdì 19 a domenica 21 giugno, da due a tre dancefloor, da 32 a 50 ore di musica, cui si aggiungono spazi più ampi con un’area chill, food, tech, laboratori e un’area campeggio. L’evento nasce dall’idea del collettivo torinese di organizzare una kermesse che avesse al centro la musica, ma non solo.



“Per noi il passaggio al Passel è un grande upgrade - spiegano gli organizzatori dell’associazione E.G. LAB Ruben Zambon e Francesco Nogarol -. L’idea è di vivere una bella esperienza tutti insieme e poi continuare qui anche il prossimo anno”.



“Il nostro è un festival indipendente, nato dal basso, con le sole nostre risorse con l’obiettivo di vivere il posto tutti insieme per un’esperienza immersiva di scoperta dello spazio naturale”.

Parole chiave del festival inclusività e accessibilità: il campeggio all'interno del festival resta gratuito per i possessori del pass ed è dotato di bagni per tutti, mentre l'intera area del festival è priva di barriere architettoniche.

“Ci distinguiamo accessibilità e semplicità. Vogliamo essere umili e inclusivi, organizzare un evento come se si stesse in famiglia con un costo di ingresso contenuto. Cerchiamo di rendere il progetto stabile e sostenibile, stiamo crescendo, ma i rischi per gli open air sono sempre grandi”.

La line up musicale è il cuore della festa. “Rispetto all’anno scorso abbiamo alzato l’asticella, tra i nomi di spicco abbiamo Tamburi Neri, C.R.U.Z., P.O. (Live), ma anche Rosa Calix e Lukr. Range”.

Tra gli altri artisti in programma sui tre stage: Ben-Ur, Chalanga (Live), Cluster B, Feeldamusic, Hartmann, Hot Lines, Neeka, Pedroine, Polizei, Rasha, Seven Sins, Sick Seek, Valle.