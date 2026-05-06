Il primo voto delle donne nell'Italia del 1946

Un passaggio decisivo della storia italiana, raccontato attraverso immagini, testimonianze e memoria collettiva. In occasione dell’80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, l’Associazione D.I.V.A. promuove un nuovo appuntamento dedicato alla riflessione civile e storica, mettendo al centro una conquista che ha segnato in modo profondo la nascita della democrazia italiana.

L’incontro, dal titolo “Diva e Diritti”, si terrà mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 15:30 presso Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato, in via Giolitti 21 a Torino.

Attraverso l’utilizzo di materiali visivi autentici, l’iniziativa ricostruisce l’atmosfera del 1946, riportando alla luce le immagini delle lunghe code ai seggi e i volti delle donne che, per la prima volta, si recavano a votare. Un racconto che unisce storia e percezione, restituendo il significato concreto di quel momento e il suo impatto sulla società italiana.

A guidare l’incontro sarà Alberto Borgatta, autore di testi teatrali a tema storico, noto per la sua capacità di indagare la condizione umana attraverso un linguaggio diretto e una narrazione attenta ai dettagli e alle emozioni. Il suo contributo offrirà una lettura approfondita di quel passaggio storico, intrecciando elementi documentali e interpretazione.

Con questa proposta, l’Associazione D.I.V.A. prosegue il proprio percorso di iniziative culturali e sociali, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e consapevolezza su temi che riguardano i diritti, la partecipazione e la memoria collettiva.

L’appuntamento è aperto a tutti e non richiede iscrizione.