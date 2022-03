Cavallerizza, Tabacchi e non solo: Torino spera di tornare a sedersi tra i banchi per superare l'esame del rilancio [VIDEO]

Torino deve tornare tra i banchi per riscoprirsi bella. Il nuovo volto della città si svela infatti anche con il recupero di alcuni luoghi simbolo che nel loro destino potrebbero proprio avere le attività di formazione universitaria. E che negli ultimi anni sono stati al centro di non poche polemiche: la Cavallerizza, la Manifattura Tabacchi e non solo.

"Stiamo lavorando per restituire alla collettività e alla cittadinanza un gioiello come la Cavallerizza, che in parte già ci ospita - ha detto il rettore di UniTo, Stefano Geuna, in occasione della presentazione del nuovo Anno accademico 2022/2022 -. Ma stiamo lavorando anche per la Manifattura Tabacchi e per altre strutture che cominciano a sentire il peso degli anni. Contiamo anche per questo sui fondi in arrivo dal PNRR".

"Dovremmo saperli spendere bene - aggiunge - ma siamo pronti e preparati per farlo. Intanto, come sistema universitario, stiamo lavorando per agire in maniera risoluta per contribuire al ritorno della pace in un periodo così difficile".

E Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, ribadisce come "Quella universitaria, per Torino, è una vocazione forte su cui intendiamo puntare con convinzione. Vuole diventare sempre di più una città universitaria, con Unito, ma anche il Politecnico. E una città fatta per i giovani e per i loro docenti sono uno dei piani su cui si orientano i fondi europei".