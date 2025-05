Animali in 3D protagonisti del Circus AtmoSphere a Moncalieri

Una novità assoluta è in arrivo per Moncalieri. Ha incantato con la sua acrobatica magia 2.000.000 di spettatori di 150 città di 4 paesi dell’Europa, ora è in Italia ed è il Circus AtmoSphere. Ogni elemento, dalle coreografie ai costumi, dalle musiche ai numeri acrobatici, è stato rinnovato per adattare alla sensibilità contemporanea, una fiaba senza tempo.

La novità degli animali in 3D

E gli animali? Per la prima volta in Italia, si vedranno in scena gli animali olografici, proiettati in tecnologia 3D su di un telo trasparente. Questa nuovissima tecnologia proveniente dagli Stati Uniti D’America, permette una perfetta visione in sala a 360°. Simuleranno un vero e proprio contatto tra loro e il pubblico. Le proiezioni si dividono in due tipologie, gli animali di terra e quelli di acqua e catapulteranno il pubblico in mezzo a loro anche se in realtà il pubblico rimane seduto al proprio posto, tutto questo grazie anche all’intelligenza artificiale.

Quando e dove è in programma

Per la primissima volta il Circus Atmosphere, dopo i successi di Bari, Napoli, Roma e Lucca farà tappa a Moncalieri nel parcheggio del centro commerciale Le Porte, dal 9 maggio al 2 giugno con i seguenti orari di spettacolo: venerdì 9 maggio serata di gala alle ore 21, il venerdì e il sabato alle ore 18 e alle ore 21, alla domenica alle ore 16:30 e alle ore 19, il lunedì e il giovedì alle ore 18, martedì e mercoledì riposo settimanale.

Lo spettacolo è l’unico spettacolo di circo in Italia ad aver ricevuto il premio “Eccellenza Italiana” e “Best Family Show” nel 2024 come miglior spettacolo per le famiglie. Insomma, un'occasione da non perdere per grandi e piccini.