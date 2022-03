Accolta a Rivoli la prima famiglia di profughi ucraini

Ieri a mezzogiorno a Vigone, l’Amministrazione di Rivoli, insieme ad altri 8 Sindaci, ha accolto un pullman di rifugiati provenienti da un centro di prima accoglienza di Lublino in Polonia. Una famiglia di profughi di guerra ucraini verrà accolta a Rivoli .

Nessuno dovrebbe essere costretto ad abbandonare il proprio paese, la propria terra. Nessuno avrebbe mai più dovuto assistere a uno degli scenari più bui della storia dell’umanità. Le armi, i conflitti - come ci insegna la storia passata - non sono e non saranno mai la soluzione di qualsiasi tipo di problema”.