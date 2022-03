Il dolore della Bielorussia sul palco del Lingotto: "Putin usa il nostro Paese come un burattino: non siamo tutti con lui"

"Lukashenko, come dicono gli italiani, è il burattino di Putin e purtroppo il nostro territorio è usato da Lukashenko e Putin insieme per fare la guerra in Ucraina". Nella due giorni di Congresso di Cisl Piemonte piomba inevitabilmente anche l'attualità mondiale. E rimbombano le parole di Yuliya Yukhno, 32 anni, insegnante di musica e modella. Lei non è russa, né ucraina. Ma è di un Paese spesso chiamato in causa in questo conflitto: la Bielorussia, da molti indicata come l'alleata-controllata proprio della Russia. E da quando ha deciso di mettersi contro l'attuale governo di Minsk è attivista, ma anche una donna in fuga.

Scappata da casa dopo un post su Instagram

"Io sono rifugiata politica, sono andata via dalla Bielorussia 7 mesi fa perché sono stata due volte in carcere, non posso tornare altrimenti mi mettono in carcere per 5-7 anni - prosegue Yuliya. E spiega - ho iniziato a fare attività politica mi hanno licenziato per un post su Instagram due anni fa, in cui ho scritto vergogna per il governo che ha ignorato la situazione del Covid ha detto che il covid non c'era. Ho scritto questo su Instagram e dopo un giorno mi hanno licenziato".