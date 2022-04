Wizz Air annuncia un nuovo collegamento da Caselle per la Romania

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile* d’Europa, quest’oggi ha annunciato che da agosto saranno attive le nuove rotte che collegheranno gli aeroporti di Torino Caselle e Napoli Capodichino a quello di Cluj-Napoca in Romania.

Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Oggi, siamo entusiasti di annunciare altre due nuove rotte in partenza dall’Italia per la Romania che ci auguriamo possano rafforzare ulteriormente l’interscambio tra questi due Paesi. Per noi è anche un altro modo per sottolineare il nostro impegno verso i clienti italiani continuando ad offrire le tariffe più basse possibili, abbinandole anche ad un'eccellente esperienza a bordo”.