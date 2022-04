Dehors, Carmagnola sceglie di aiutare ancora i commercianti: tutto gratuito fino a ottobre 2022

“In un momento in cui in molte città, con la fine del periodo di emergenza, impongono agli esercenti un ritorno al precedente regime della gestione dei dehors, richiedendo il pagamento dell’occupazione di suolo pubblico, la nostra Giunta ha deliberato un atto per consentire l’uso gratuito del suolo pubblico sino quasi alla fine dell’anno - commenta il sindaco, Ivana Gaveglio -. È una decisione che ci consente di aiutare le imprese di somministrazione e gli esercizi. E’ una scelta impegnativa, anche a livello di bilancio, ma che crediamo possa aiutare il comparto e nello stesso tempo garantire sicurezza ai fruitori dei servizi di somministrazione”.