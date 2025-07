Successo travolgente per “La Notte delle Stelle”: Rivoli inaugura la sua Walk of Fame

Una folla entusiasta, ospiti d’eccezione e una città che ha scelto di puntare su cultura, spettacolo e inclusione sociale. Con migliaia di presenze in Piazzale Mafalda di Savoia, La Notte delle Stelle, sabato 5 luglio, ha illuminato l’estate di Rivoli con la sua prima edizione, trasformando l’evento in un vero e proprio manifesto del nuovo volto culturale e identitario della città.

Il palco ha visto alternarsi, con la conduzione di Juliana Moreira e Claudio Lauretta, protagonisti del calibro di Arturo Brachetti, maestro del trasformismo di fama mondiale, e Luciana Littizzetto, che ha conquistato il pubblico con ironia e momenti di grande empatia. Con loro anche Shade, Pietro Morello, Maria Tomba, e l’associazione Insuperabili, impegnata nel promuovere il calcio inclusivo per ragazzi con disabilità.

Un momento clou dell’iniziativa organizzata da Città di Rivoli con TurismOvest e Ferrafilm, è stato la posa delle prime mattonelle della “Via delle Stelle”, firmate da Brachetti e Littizzetto, che saranno installate accanto al Castello di Rivoli: un progetto che punta a diventare una vera e propria “walk of fame” del territorio.

A sottolineare l’importanza sociale dell’iniziativa, la consegna delle stelle dorate a realtà e personalità che si sono distinte per talento e valore umano: all’artista e youtuber Pietro Morello, alla cantautrice Maria Tomba, al rapper Shade e all’associazione Insuperabili, che promuove il calcio inclusivo per ragazzi con disabilità, a testimonianza di quanto l’evento abbia saputo coniugare show business e inclusività.

“Sabato sera Rivoli ha vissuto un momento davvero speciale - commenta Alessandro Errigo, sindaco di Rivoli - una folla incredibile di persone riunite in Piazzale Mafalda di Savoia per la prima edizione de La Notte delle Stelle, un evento che ha saputo unire arte, spettacolo e impegno sociale in un’atmosfera straordinaria. È stata una festa della comunità, resa possibile grazie al talento degli artisti, alla presenza delle associazioni e alla partecipazione calorosa dei cittadini. La posa delle prime mattonelle della ‘Via delle Stelle’ rappresenta l’avvio di un percorso simbolico, ma anche concreto, per rendere Rivoli una città sempre più attrattiva e vitale, culturalmente e socialmente. Il successo di questa serata ci conferma che siamo sulla strada giusta: una città che investe in cultura e inclusione è una città che guarda al futuro. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa prima edizione. E già pensiamo alla prossima.”

Non sono mancati momenti spontanei e memorabili: Luciana Littizzetto ha intrattenuto il pubblico raccontando aneddoti degli esordi della sua carriera e scherzando con il sindaco Errigo proprio durante la firma della mattonella, strappando applausi e risate a scena aperta.

“Questo evento nasce da una sinergia virtuosa tra pubblico e privato – ha spiegato Simona Pravato, direttrice di TurismOvest – ed è l’esempio di come il nostro know-how possa generare ricadute positive sul territorio. L’obiettivo è costruire un distretto culturale e turistico in grado di attrarre visitatori, valorizzando i talenti e l’identità dei nostri luoghi”.

Un entusiasmo condiviso anche dagli organizzatori, Francesco Ferraiuolo e Umberto D’Agnese di Ferrafilm: “Vedere migliaia di persone partecipare con così tanta energia è stato emozionante. È stato un atto d’amore verso Rivoli e un segno che questo progetto ha un futuro importante. Stiamo già lavorando alla seconda edizione, con ancora più sorprese e nomi di rilievo”.

La nascita della Via delle Stelle rappresenta un tassello chiave per la promozione di Rivoli come nuova destinazione culturale: un percorso di arte e memoria che potrà arricchirsi di anno in anno, diventando punto di riferimento turistico e identitario per tutta l’area metropolitana torinese. Un format destinato a evolversi e diventare un asset culturale riconoscibile.

A completare la serata, il pre-show condotto da Edoardo Mecca e Cara Villàn, la partecipazione speciale di Ave Rico, e il gran finale con il DJ set di Roby Giordana e il vocalist Dario Micolani, in collaborazione con Radio 105. Presente anche la cucina d’autore con il Bistrot Cannavacciuolo e gli chef Gabriele Bertolo e Mimmo Girioli. Grande affluenza anche al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, che ha prolungato l’orario per l’occasione.

Con la partecipazione di migliaia di spettatori e l’entusiasmo travolgente del pubblico, La Notte delle Stelle ha confermato il ruolo di Rivoli come nuovo polo culturale dell’area metropolitana torinese. La simbolica posa delle prime mattonelle della futura “Via delle Stelle” non è solo una celebrazione degli artisti, ma l’avvio di un progetto a lungo termine che mira a trasformare la città in un punto di riferimento per turismo, arte e inclusione sociale. L’edizione 2026, già in fase di ideazione, promette nuove collaborazioni, ospiti internazionali e una crescita ancora più ambiziosa.