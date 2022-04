Le app di chat roulette più note per la comunicazione e gli appuntamenti

La chat video anonima ChatRoulette diventò un vero fenomeno a suo tempo. Il sito è stato lanciato per la prima volta nel novembre 2009 ed è stato creato da un comune adolescente di Mosca in soli due giorni. Come ha detto in seguito lo stesso sviluppatore, la funzione di videoconferenza in Skype lo ha condotto a questa idea. Non c'era niente di simile su Internet a quel tempo, quindi il giovane Andrei Ternovsky si cimentò nello sviluppo.

Un anno dopo, i più grandi media del mondo hanno scritto riguardo a ChatRoulette e il traffico del sito ha spesso superato 1,5 milioni di persone al giorno.

Perché ChatRoulette non è perfetta

In effetti, ChatRoulette è diventata la prima video chat roulette anonima. Il sito più simile nello spirito era Omegle, ma a quel tempo aveva solo una chat di testo. Il sito aveva molti svantaggi, probabilmente a causa del fatto che ChatRoulette non aveva competitori.

L'amministrazione del sito ha prestato poca attenzione alla moderazione. All'inizio, agli utenti andava bene così, perché avevano la massima libertà. Ma gradualmente, sempre più persone sospette hanno fatto uso del sito: truffatori, troll di Internet, esibizionisti e persone eccentriche. Non c'erano nemmeno impostazioni precise per la ricerca di interlocutori in ChatRoulette. Il sito ha utilizzato dati di geolocalizzazione cercando di trovare persone almeno dello stesso Paese. Altrimenti, in alcuno modo sarebbe stato possibile modificare i parametri di ricerca. Ci sono stati momenti in cui il sito è stato letteralmente abbandonato. Nessuno è stato impiegato nella moderazione, non sono state implementate nuove funzioni e il design della risorsa web è diventato ogni anno.sempre più obsoleto

Nel frattempo, sono emerse molte alternative di ChatRoulette che sono riuscite a liberarsi dei punti deboli della prima chat roulette e offrire agli utenti un'esperienza davvero nuova.

Pochi anni dopo il lancio della prima video chat roulette, è diventato chiaro che il servizio necessitava di una versione per smartphone. Tuttavia, l'applicazione chat roulette di “ChatRoulette” non ha mai visto la luce. Forse gli sviluppatori risolveranno questo problema in futuro. Per ora, per utilizzare ChatRoulette da uno smartphone o un tablet, è necessario utilizzare la versione web. Il che non è molto comodo e la versione mobile del sito non funziona sempre correttamente.

Così, La scarsa moderazione, la mancanza di funzionalità, l’inesistenza dell'app ChatRoulette e l’elevato numero di utenti sospettosi hanno spinto milioni di persone a cercare alternative alla chat video tanto che in soli pochi anni ce n'erano in abbondanza.

Video chat roulette anonime degne della tua attenzione

Il vero e proprio sviluppo del formato chat roulette è iniziato dopo il 2010. Altri sviluppatori hanno notato il successo di Chatroulette e non hanno perso tempo. Da allora è apparso un numero enorme di chat video alternative. Molte di loro si sono effettivamente rivelate più utili e funzionali di Chatroulette. Andiamo a parlare di alcuni di queste in modo più dettagliato.

Camsurf

A differenza di Chatroulette, Camsurf offre un pratico filtro di genere. Puoi immediatamente indicare chi sei: un uomo, una donna o una coppia. Inoltre, ti è richiesto di scegliere la lingua di comunicazione in modo che il sistema selezioni gli interlocutori più adatti a te. Utilizzando la funzione di ricerca sicura, puoi evitare contenuti scandalosi e di incontrare persone sospettose. Camsurf ha anche app mobili, quindi la comunicazione diventa ancora più facile.

Azar

Azar può tradurre sia i messaggi di testo che la voce dell'interlocutore online nella lingua selezionata. Questo apre opportunità completamente nuove per incontrare utenti di altri Paesi e continenti. Azar è disponibile solo su smartphone e tablet con sistema operativo Android.

Сhat video di incontri casuali (Flirtymania)

Questa chat video è riconosciuta come una piattaforma per la comunicazione con le donne. Qui puoi comunicare sia faccia a faccia che in chat con diversi partecipanti. Tuttavia, una delle caratteristiche uniche di Flirtymania è la disponibilità di app ufficiali non solo per Android e iOS, ma anche per gli smartphone Huawei. L'installazione viene eseguita tramite l'app store Huawei AppGallery.

CooMeet

Probabilmente la migliore catrulet per uomini. La caratteristica principale di CooMeet è il filtro di genere unico. In CooMeet ogni donna deve confermare i suoi dettagli, di conseguenza non ci sono profili falsi e bot. Gli uomini possono essere sicuri che il sistema li collegherà solo a donne reali. Questo è molto conveniente e fa risparmiare tempo. Avendo ovviamente una app per Android e iOS, con CooMeet diventa ancora più semplice fare conoscenza e comunicare da uno smartphone.

Chat anonima (AntiChat)

Gli sviluppatori della chat roulette “AntiChat” si sono concentrati su anonimato, riservatezza e sicurezza. Inoltre, a differenza della maggior parte delle chat video, qui le chat room sono una priorità anziché la comunicazione faccia a faccia. AntiChat è perfetto per coloro che vogliono trovare persone che la pensano allo stesso modo e amici con gli stessi interessi. AntiChat ha più di mille gruppi tematici. Inoltre ci sono app mobili per iOS e Android.

Trova la tua alternativa all'app Chatroulette

Oggigiorno ci sono molti servizi di chat roulette e ogni anno il loro numero aumenta costantemente. Ciò significa che ora non è necessario utilizzare un solo servizio, di fatti, le alternative sono molte.

Chatroulette continua ad avere ancora molti svantaggi e carenze nonostante nel 2020 gli sviluppatori abbiano preso sul serio la sua modernizzazione. Puoi decidere di convivere con la mancanza di applicazioni mobili e con le funzioni limitate di questa chat roulette oppure puoi trovare la migliore alternativa per te e ottenere il massimo dagli appuntamenti su Internet. Consigliamo di provare almeno diversi siti alternativi. Sicuramente tra loro ci sono quelli che soddisferanno a pieno le tue esigenze.