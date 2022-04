Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : Non è un granché propizia la maliosa Luna che, facendosi nuova il 1° aprile nella vostra costellazione, propenderà a rendere assai tese talune relazioni impedendo di trovare un punto di incontro con chi vi attornia… Apparirete infatti demotivati, spossati, intronati, veementi, frementi e a rendere ancor più complessa la situazione sarà una scelta da compiere immediatamente partendo altresì dal presupposto che entro le feste pasquali tante cose varieranno! Giovedì rovente.

TORO : Gli astri complottano al fine di organizzare delle apriline giornate abbastanza consoni alle vostre aspirazioni anche se non tutto andrà come anelereste… Le sentenze sputate da un saputello non andranno prese in considerazione: non avrebbe senso dar retta a chi denigra solo per il gusto di farvi sentire inferiori e poi fidatevi relativamente del prossimo in quanto non tutti viaggiano con la vostra linea di condotta … Festa a cui aderire e scherzetto in arrivo.

GEMELLI : È questo il momento giusto per abbellire l’abitazione, rinnovare una stanza, variare look, abbandonare cupi pensieri, guardare all’avvenire con maggior ottimismo, liberarsi di oppressioni psicologiche, sconfiggere avversari, dare una piccola svolta alla quotidianità ed apprestarvi ad una prossima Pasqua piena di sorpresone… Insomma con la Primavera vi rinnoverete malgrado persista qualche sotterranea inquietudine. Attenti a non smarrire carte, portafoglio, oggetti o soldi… CANCRO : Paragonabili a folletti correrete a destra e a manca per smaltire lavori, riordinare cosette rimaste in sospeso, battendovi per delle ideologie non incontranti l’approvazione di tanti e per sistemare faccende delicatissime. Se attendete un responso sappiate che il risultato stupirà mentre una novella strabilierà e un personaggio irriterà al punto di riprenderlo aspramente. Nel fare le pulizie attenti a non spaccare oggetti, pigliare una distorsione o danneggiare aggeggi. Festa a cui aderire.

LEONE : Con Marte e Saturno ostili vi toccherà sopportare le paturnie altrui, adattarvi a situazioni complesse, adempiere a responsabilità, accettare una amara verità, lottare per una giusta causa e, in nome dell’armonia familiare, ingollare un rospetto… In questo novello aprile comunque sarete spettatori o protagonisti di inattesi accadimenti. Un corruccio avrà a che vedere con congiunti o parenti mentre il week end vi appagherà specie se trascorso in compagnia e lungi da tante falsità. VERGINE : Giove opposto al Sole contribuirà a scombussolare il tran tran per mezzo di contrattempi, ritardi, umori variabili, incrinatura di rapporti interpersonali ecc. ma, grazie all’ ausilio della provvidenza riuscirete a riequilibrare una faccenda, trascorrere orette serene, constatare la veridicità di talune amicizie e prepararvi anticipatamente ad una Pasqua singolare… Avrete altresì modo di rivedere una persona cara o di concludere un piccolo affaruccio. Ideazione di una gita o di una scorpacciata.

BILANCIA : Sembrate quasi esservi appisolati sulla barca della speranza quasi attendeste un segnale al fine di dare una svolta all’esistenza o sapere in quale direzione dirigere il timone dell’imminente futuro. Non dovrete attendere tantissimo: dall’isolotto delle prospettive arriverà la giusta indicazione e, che si tratti di sentimenti o professione, ne rimarrete soddisfatti… Pensierino, uovo pasquale o regalino da comprare anticipatamente per bimbi o amiche e fine settimana stuzzichino. SCORPIONE : Si preannuncia un periodo dispersivo ma simultaneamente avventuroso e carico di promesse… Basta unicamente credere nelle vostre potenzialità, difendere a spada tratta la privacy, curare un acciacchino, farvi rispettare e posare macigni sul passato. Se il partner o un amico vi tiene il muso fate finta di niente: gli passerà... Appartamento, orticello, balconi e terrazze da riassettare e intima conoscente a cui recar visita o telefonare. Infiammazioni ad occhi od intestino.

SAGITTARIO : Insoddisfatti e preoccupati propenderete ad ingigantire ostacoli o a ipotizzare di mettere alle strette chi continua a farvi penare ma l’attesa non sarà lunga visto che presto decifrerete un enigma o vedrete alleggerirsi un fardello. Infatti il destino sta operando per voi ed entro Pasqua vi sentirete più sollevati pur dovendo passare prima attraverso una prova, un bisticcio o un qualcosa coinvolgente altri. Stare all’aria aperta o combinare qualcosa di carino solleverà il morale. CAPRICORNO : Certo che le rogne non mancano e mai tutto fila liscio… Responsabilità, opzioni, valutazioni, vi attendono dietro le cortine dell’incognita e se un qualcosa rincuora e rasserena, qualcos’altro vi turba rendendo arduo mantenere lucida la mente nel trattare con individui scaltri o nell’affrontare difficoltà spettanti voi o un familiare. Consigliabile sabato e domenica evadere dalla routine e se il piatto piange sfidate la fortuna mettendo al Lotto i dati di nascita di un genitore o figlio.

ACQUARIO : Se pensate di aver avuto buoni motivi per comportarvi in una specifica maniera o concedervi pause di riflessione ora basta! Uscite dall’intricata foresta delle supposizioni, dello smarrimento o della paura: la felicità è un soffio e lasciarsela scappare sarebbe da sciocchi. Probabile spuntino dei problemini per l’abitazione, il lavoro, un acquisto, vendita, contrattazione o quattrini mentre una storia andrà vissuta in modo autentico, profondo, senza sospetti o esitazioni. PESCI : Disegni celesti ambivalenti vi renderanno nervosetti, borbottoni, fermentati ed arruffoni… Pur sembrando un paradosso rammentate che vivere alla giornata senza programmare nulla sarà la maniera migliore per non andare in tilt però c’è qualcosina che vi tiene sulle spine ma sappiate che in men che non si dica vi arriveranno risposte chiare in merito a ciò che vi faceva impensierire. Un’improvvisata o una buffa scoperta invece vi lascerà a bocca aperta…

Prendete una manciata di stelle e con esse illuminate il buio della vita…