A Torino car sharing accessibile anche ai disabili: via libera dalla Giunta alle nuove linee guida

Via libera dalla Giunta alle nuove linee guida per la gestione del car sharing a Torino, che dovrà essere "green" ed accessibile a tutti: tra le novità l'obbligo di un veicolo adatto ai disabili per ogni Circoscrizione. Agli operatori verrà dato in concessione uno stallo riservato.

Foglietta: "Coniugate esigenze collettività con servizio economicamente sostenibile"

“Con il nuovo bando - spiega l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - ci proponiamo di coniugare le esigenze della collettività e degli operatori favorendo condizioni di operatività che possano ampliare la platea dei possibili utenti cercando di allargare le aree dove poter disporre dei veicoli, invitando a inserire nelle flotte vetture accessibili che consentano anche alle persone con patente di guida speciale di usufruire dei vantaggi del car-sharing, insieme a mezzi per il trasporto delle cose e, al tempo stesso, rendano il servizio economicamente sostenibile”.

Servizio h 24 sette giorni su sette

La durata del servizio è dal 1° settembre 2024 al 30 novembre 2027, con riserva di procedere al rinnovo. Le istanze potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione fino al 31 maggio 2027. Gli operatori di car sharing interessati dovranno garantire il servizio per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 e, contestualmente, fornire assistenza agli utenti attraverso un call center sempre attivo, contattabile in ogni momento senza tariffazioni speciali aggiuntive durante il suo utilizzo.

Le flotte dovranno essere composte da un minimo di 200 veicoli, riconoscibili dall'apposizione sulle fiancate di logo specifico, che potranno essere guidati solamente da persone maggiori di anni 18 in possesso di patente di guida B.

Veicoli green

I veicoli non potranno essere alimentati a gasolio, ma dovranno essere da Euro 6 in su. Ammesse auto elettriche, a metano, gpl e benzina.

Tutti i mezzi dovranno avere coperture assicurative: i veicoli non potranno avere più di quattro anni e/o più di 100mila km di percorrenza. Al servizio free floating si aggiungerà la possibilità di utilizzo di alcuni punti di sosta, individuati dalla Città, riservati esclusivamente alle auto car sharing, da utilizzare in condivisione tra tutti gli utenti dei vari operatori.

Sono state riproposte le agevolazioni per gli operatori già incluse nel precedente bando quali il parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento gestite da GTT (strisce blu); l'accesso, a titolo gratuito, nelle aree ZTL centrale e romana, ad eccezione delle zone ZTL trasporto pubblico, Valentino e ZTL pedonali, e delle vie e delle corsie riservate al trasporto pubblico.