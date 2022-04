Covid, il sottosegretario alla Salute Costa: "L'obiettivo è arrivare al 1° maggio senza che sia più necessario il green pass"

Dal 31 marzo è cessato lo stato d'emergenza che, però evidenzia il sottosegretario Costa " non bisogna confondere con la fine della lotta alla pandemia, non è così. Cambia solo il metodo di gestione; non più straordinaria, ma una gestione ordinaria e dobbiamo attenzionare i dati. Fortunatamente vi è un aumento dei contagi e non della pressione sui nostri ospedali. Questo è possibile grazie alla stragrande maggioranza degli italiani che responsabilmente si sono vaccinat i".

Sulla quarta dose del vaccino anti-covid e sull'obbligo di indossare la mascherina al chiuso invece, il sottosegretario ha dichiarato che "la politica attenderà le indicazioni scientifiche dopodiché a noi spetta il compito di mettere in atto le scelte ed eventualmente procedere con la somministrazione. Io poi non parlerei più di quarta, quinta e sesta dose, bensì di richiamo del vaccino. L'obiettivo è quello di arrivare a un richiamo annuale e la scienza sta lavorando per questo ossia avere un vaccino che contenga sia quello anti-covid che quello antinfluenzale. Per quanto riguarda le mascherine al chiuso questo è un impegno che ci siamo presi come Governo e sono convinto che lo manterremo. In questi due anni è aumentato molto il senso di responsabilità dei cittadini; anche se abbiamo tolto l'obbligo delle mascherine all'aperto in molti continuano ad indossarla e quindi succederà anche al chiuso. Magari toglieremo l'obbligo, ma - ha concluso Costa - continueremo a vedere all'interno di teatri e cinema molti che riterranno opportuno indossare la mascherina".