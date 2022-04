La bellezza aiuta la ricerca contro il cancro: il beauty bar della Rinascente dona a Candiolo il 10% degli incassi

La bellezza aiuta la ricerca contro il cancro . Fino al 30 aprile il 10% dei prodotti di cosmesi che verranno acquistati nel Beauty Bar , allestito al piano terra della Rinascente , verranno destinati alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo . A suggellare questa mattina in via Lagrange la partnership benefica Allegra Agnelli , Presidente dell'ente per la lotta contro i tumori, ed il CEO Rinascente Pierluigi Cocchini .

"Abbiamo concluso il rifacimento dello store di via Lagrange - ha commentato Cocchini - nell'autunno 2019: abbiamo ristrutturato completamente la facciata e gli interni. Questo beauty bar è una novità: il 30% dei brand è completamente sostenibile, mentre molti altri anni un'anima green con ingredienti naturali, certificati e a Km0". E con la pandemia sono cambiate anche le modalità di acquisto dei clienti. Se nel pieno dell'ondata Covid-19 il settore trainante era quello della "casa, ora c'è stato un incremento del market food gourmet" .

Con la ripartenza degli eventi è tornato a muoversi anche il settore dell'abbigliamento ma, come spiega Cocchini, "mancano le ondate di turisti: siamo tornati ai livelli precedenti per i locali". E all'iniziativa del Beauty Bar si affianca quella benefica del "TOH", l'opera d'arte di Nicola Russo ispirata al toret. Una parte dei proventi, derivanti anche in questo caso della vendita della statuetta di 35 cm alla Rinascente, vengono devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. "Ne abbiamo venduti - spiega Cocchini - oltre 400 pezzi, per un fatturato di oltre 100mila euro. Con questa iniziativa di aprile contiamo di incassare 70-80mila euro", pari a circa 17 mila-18 mila euro per Candiolo.

Soldi, come spiega il Presidente Allegra Agnelli, che verranno destinati al nuovo progetto di ampliamento della struttura che si occupa di ricerca e cura del cancro. Ai 56mila mq già esistenti, se ne "aggiungono 26 mila. Abbiamo un hospice e metteremo un ciclotrone, un apparecchio ai raggi molto più preciso, a cui si affiancherà una biobanca che custodisce i tessuti del malato". "Ben vengano iniziative come questa, che ci permettono di raggiungere in modo capillare il territorio, anche dove non arriviamo", conclude Agnelli.