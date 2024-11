Torino ospiterà la finale del Kings World Cup Nations, il torneo di grandi campioni ideato da Piquè

Si è tenuto ieri sera presso Scalo Eventi Torino l’evento di presentazione della Kings League Italia, occasione in cui è stata svelata anche la Kings World Cup Nations organizzata per la prima volta da Kings League. Nel corso della serata, la competizione ideata da Gerard Piqué ha visto la partecipazione di volti noti del calcio italiano e mondiale come Francesco Totti, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon e Luca Toni.



Tra le novità svelate, la più importante riguarda l’Italia, il Paese ospitante della prima Kings World Cup Nations, che prenderà il via il 1° gennaio 2025. Nell'arco di 12 giorni, i 16 Paesi partecipanti si sfideranno per essere incoronati primi Campioni del Mondo della Kings League.



Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo hanno dato il benvenuto alla competizione, la cui finale si disputerà il 12 gennaio 2025 all’Allianz Stadium.



"Non si è ancora spenta l’emozione delle Nitto Atp Finals di Torino che hanno incoronato Jannik Sinner numero 1 al mondo, e un altro grande evento internazionale sceglie Torino e il Piemonte. Quando gli organizzatori ci hanno proposto questa sfida, l’abbiamo raccolta con entusiasmo per la sua grande rilevanza e per il successo che la scorsa edizione ha avuto soprattutto tra i più giovani" dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.



"Ci abbiamo lavorato per settimane, con riserbo e pragmatismo, insieme al Comune di Torino, e oggi con la presentazione delle squadre e la sfilata dei campioni, entriamo nel vivo di questo straordinario evento che saprà dare, ancora, visibilità internazionale a Torino e al Piemonte all’inizio di un 2025, che sarà, di nuovo, all’insegna del grande sport a partire dalle Universiadi e dagli Special Olimpycs".



“La Kings League, il torneo di grandi campioni creato da Gerard Piquè in Spagna e popolarissimo in modo particolare tra i più giovani, arriva in Italia e ha scelto Torino. Una bellissima notizia – spiega il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - che arriva il giorno dopo il trionfo di Sinner in una edizione con numeri da record delle Nitto Atp Finals, soltanto l’ultimo grande evento di una Torino sempre più all’insegna dello sport di livello internazionale e che è il risultato dell’importante lavoro che come istituzioni stiamo facendo per rendere la nostra città sempre più attrattiva per i grandi eventi internazionali. La Kings League, con la sua sfilata di campioni, molti dei quali sono qui stasera per dare il benvenuto all’evento, riaccenderà ancora una volta i riflettori su Torino. E lo farà in un 2025 che si aprirà con le Universiadi Invernali e gli Special Olympic Games: un programma che ci vede davvero orgogliosi e soprattutto pronti ad accogliere sportivi ed appassionati di tutte le età e da tutto il mondo”.



I biglietti sono in vendita già da ora attraverso il circuito TicketOne e il sorteggio per la Kings World Cup Nations si terrà giovedì 5 dicembre.

Cos'è la Kings League

Creata e organizzata da Kosmos, la Kings League è diventata un fenomeno globale che ha rivoluzionato il modo in cui comprendiamo il calcio e lo sport. È una nuova lega di calcio a 7 con squadre presiedute dai migliori streamer e creatori di contenuti del mondo, con regole rivoluzionarie che cercano di unire il meglio del calcio con le ultime tendenze degli esports e nuovi modi di comunicare e capire il mondo. In questo senso, Kosmos non solo è riuscita a "reimmaginare il gioco", ma ha anche portato lo sport e l'intrattenimento a una nuova dimensione, rendendoli più accessibili a tutti i pubblici. Per maggiori informazioni, visita https://kingsleague.pro