Come arredare il tuo bagno: tutto quello che c’è da sapere

Arredare una stanza non è mai facile se non sei un architetto o un interior designer, ma si possono raggiungere ottimi risultati seguendo alcune regole fondamentali. Nello specifico, arredare il bagno può essere difficile perché progettare la disposizione dei sanitari è diverso da scegliere un divano nuovo. In più, quando si rinnova il bagno si presenta la complicazione dello spazio che è spesso ridotto, e come farci stare tutto quello che vogliamo? Vasca, doccia, due lavandini, armadio porta asciugamani, e poi?

In questo articolo vi diamo dei suggerimenti che vi aiuteranno a focalizzare le energie e risorse economiche che avete a vostra disposizione sugli elementi fondamentali per non trascurare i fattori che sono di reale importanza quando si progetta un bagno.

Ottimizzare gli spazi

Sappiamo che può sembrare banale, ma questo è un mantra da tenere a mente durante tutta la progettazione, al momento della scelta di ogni complemento del bagno che state arredando.

Come abbiamo già detto e sicuramente sapete, spesso i metri quadri dedicati al bagno non sono tanti e ci costringono a prestare maggiore attenzione a come lo si arreda. Ad esempio, se il vostro bagno non è di grandi dimensioni potete optare per dei sanitari sospesi che vi permetteranno di occupare spazio inutilmente e renderanno il bagno più spazioso.

Ordine

Quando si entra nel bagno, una delle prime cose che dovete provare è una sensazione di ordine. Non si tratta del comune concetto di “tenere in ordine” che dovrebbe valere sempre per ogni stanza della casa, bensì di ordine nella disposizione dei complementi di arredamento.

La stanza da bagno è anche un luogo di relax, quindi è fondamentale che gli arredi trasmettano armonia ed equilibrio grazie alla loro disposizione.

Vasca o doccia?

Questa domanda è sicuramente il dubbio amletico di chiunque stia arredando un bagno. La scelta tra vasca e doccia deve essere fatta considerando lo spazio a disposizione, le tue preferenze e abitudini. Se non avete abbastanza spazio per la vasca e dovrete accontentarvi della doccia, non disperate: il bagno può essere confortevole ed esteticamente gradevole scegliendo un box doccia di qualità.

Ne esistono infiniti modelli, da quelli con la porta scorrevole a quelli con la porta battente, quelli in cristallo e quelli opachi, box doccia angolari e altri walk-in, ma potrei continuare per ore. Sicuramente riuscirete a trovare un box doccia che soddisfi le vostre esigenze e non vi farà rimpiangere la vasca da bagno.

L’illuminazione

L’opzione migliore quando si arreda un bagno, come per qualsiasi ambiente della casa, è sfruttare il più possibile la luce naturale. Questa infatti è in grado di infondere una sensazione di relax inimitabile e ti permette di risparmiare e fare del bene all’ambiente. Approfitta quindi delle finestre a disposizione e se possibile disponi gli arredi in base ad esse.

A volte non è possibile godere della luce naturale, come quando si sta arredando un bagno cieco. In questo caso bisogna ricorrere ad un ottimo sistema di illuminazione: tra le opzioni più gettonate in caso il bagno sia in stile moderno ci sono le strisce a led, che ti permettono di ricreare facilmente un effetto simile a quello della luce naturale. Altro fattore da considerare è la zona in cui disporre le luci e la quantità di luce necessaria, infatti nella zona dello specchio l’illuminazione dovrà essere intensa e forte per permettere alle donne di truccarsi e agli uomini di farsi la barba senza spiacevoli incidenti.

Muffe

Negli ambienti come il bagno, spesso si creano situazioni di umidità, ad esempio dopo aver fatto la doccia o il bagno. Per questo è essenziale far circolare l’aria di frequente aprendo la finestra per almeno dieci minuti per evitare la creazione di muffa antiestetica e a cui certi soggetti sono anche allergici.

Se il tuo bagno è cieco e quindi non è possibile arearlo grazie all’apertura della finestra, sarà fondamentare scegliere un impianto di ventilazione di qualità per permettere il giusto cambio d’aria.