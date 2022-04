Corso programmatore cnc, una professione che offre sempre ottime opportunità

Chi ha un interesse per la meccanica e l’automazione può intraprendere un corso programmatore cnc, che prevede di imparare ad utilizzare i software più adatti imparando a scrivere il programma con i vari strumenti (CAD-CAM, EDITOR CNC e SIMULATORI). Oltre alla parte pratica, in un corso come questo si possono assimilare diverse informazioni, imparando a conoscere quali sono i dati che bisogna inviare alla macchina e all'attrezzista. Un programmatore cnc è utile in tante aziende, per questo siti come www.accademiainnovazione.it mettono a disposizione dei corsi professionali dedicati a questa professione che ha degli sbocchi lavorativi importanti.

Cosa fa un programmatore cnc

Un programmatore cnc, a differenza di un classico programmatore, si occupa della programmazione di macchine a controllo numerico computerizzato (Computer Numerical Control). Queste macchine vengono controllate da un computer di bordo ed è compito del programmatore cnc formulare le istruzioni per il comando, in modo che la macchina sappia quali mansioni svolgere e in che modo farlo, in modalità automatica. Per riuscire a fare tutto questo un programmatore cnc deve studiare e fare molta pratica, perché basta un’informazione sbagliata per sabotare un intero progetto.

Il programmatore cnc non lavora da solo, ma con l’aiuto dei progettisti che gli faranno avere il disegno meccanico o il prototipo da realizzare. I progetti vengono fatti con programmi CAD, compatibili con i software CAM (Computer-Aided Manufacturing). Il programmatore potrà prendere da qui tutte le informazioni utili per realizzare il lavoro che possono riguardare la finitura, il taglio e molto altro. Un programmatore cnc deve dunque saper utilizzare molti programmi differenti e riuscire ad analizzare i dati: questo può farlo solo con un corso programmatore cnc avanzato.

Come funziona un corso programmatore cnc

Studiare è importante in ogni ambito, che sia una formazione dedicata alla Leadership oppure una più tecnica legata alla programmazione, bisogna avere le giuste competenze prima di svolgere un determinato lavoro. Un corso programmatore cnc è fondamentale se si vuole lavorare nel settore meccanico. Si può investire in un corso intermedio o avanzato e progredire un po’ per volta fino ad imparare a programmare le macchine in autonomia. Un programmatore cnc deve infatti saper gestire macchine utensili e centri di lavoro a Controllo Numerico Computerizzato, per quanto riguarda la programmazione, la gestione del lavoro e la fase del controllo qualità. La tecnologia cnc è in grado di migliorare i livelli di automazione: c’è bisogno di istruzioni precise che il programmatore deve conoscere e applicare nel modo corretto. Ma quali sono gli obiettivi di un corso programmatore cnc e come funziona?

Chi si iscrive ad un corso programmatore cnc solitamente ha già delle buone basi in questo campo oppure ha già delle competenze personali. Avere una buona base di partenza può aiutare molto, dato che questi corsi hanno già una difficoltà intermedia. I requisiti fondamentali per poter iscriversi ad un corso come questo sono l’ottima conoscenza della lingua italiana e il saper usare un computer. Al termine del corso si potrà capire e fornire istruzioni in linguaggio macchina al centro di lavoro e si conosceranno tutti gli strumenti della macchina, in modo da poter agire in modo autonomo. Ogni corso può essere strutturato in modo diverso, ma solitamente gli argomenti principali sono:

utilizzare i programmi CAD e CAM;

riconoscere gli elementi base di tecnologia meccanica;

imparare a conoscere le macchine cnc;

disporre gli assi secondo le norme ISO;

cicli fissi di tornitura e fresatura,

inserimento in macchina.

Alcuni corsi vengono svolti solo in presenza, mentre per altri c’è la possibilità di utilizzare Google Meet o Skype. Ovviamente alla fine del corso si ottiene un attestato che potrà essere molto utile per entrare in un'azienda del settore e fare esperienza. Nonostante il corso sia fondamentale, è sempre consigliato fare un tirocinio per mettere in pratica le proprie abilità e le nozioni acquisite. Mentre alcuni settori si stanno spegnendo, quello meccanico diventa sempre più forte e sono molte le imprese che investono in nuove figure. I programmatori cnc sono sempre più in crescita perché grazie al loro lavoro si riescono ad ottimizzare i processi, rendendo tutto più automatizzato. Le aziende che non guardano al futuro investendo in queste risorse rimangono molto indietro, per questo un corso di programmatore cnc può offrire delle buonissime opportunità lavorative.