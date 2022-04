Gelati PEPINO 1884: nasce WoW al fianco della Comunità di San Patrignano

Nasce, per l’estate 2022, WoW - gelato su stecco non ricoperto, dove tradizione e innovazione si incontrano per esaltare la purezza della materia prima dando vita alla Linea Creme nei gusti Fior di Latte, Pistacchio di Sicilia, Nocciola e Caramello Salato e alla Linea Sorbetti Bio al Bergamotto, caffè, Cocco e Mandarino.



WoW è sinonimo di innovazione unito alla tradizione del brand torinese che sa guardare avanti e per questa ragione il nuovo prodotto, firmato Gelati PEPINO 1884, sarà anche una concreta opportunità per sostenere un importante progetto di charity a favore della Comunità San Patrignano. Una nuova partnership quella che si è aperta tra Gelati PEPINO 1884 e la storica Comunità che dal 1978 ad oggi ha accolto oltre 26.000 persone con problemi di tossicodipendenza, la più grande Comunità d’Europa che attualmente ospita 1.000 ragazzi in un percorso di recupero completamente gratuito.



La Linea WoW sarà distribuita nei canali della Grande Distribuzione in confezione Triple Pack e per ogni confezione venduta Gelati PEPINO 1884 devolverà parte del ricavato a sostegno di San Patrignano: la raccolta sarà infatti destinata all’acquisto di attrezzature di primaria necessità per la grande cucina della Comunità, dove ogni giorno si servono migliaia di pasti ai ragazzi e alle ragazze ospiti.



Da sempre San Patrignano favorisce laboratori e attività di formazione che sono opportunità di crescita personale e professionale per i ragazzi. La realtà della comunità conta oltre 270 ettari e si ispira a valori di una vita sana, nel rispetto della natura. Da queste premesse, nascono i prodotti a marchio “Buono due volte”: formaggi, salumi, vini, olio, miele, conserve e prodotti da forno. All’interno di una filiera corta e integrata, costruita sui principi di artigianalità e qualità.



Gli stessi principi che guidano la produzione di Gelati PEPINO 1884, lo storico marchio torinese è infatti conosciuto per l’elevata qualità delle materie prime, che fanno del suo gelato una vera eccellenza del nostro Paese, annoverata in quel Made in Italy così apprezzato nel mondo.

Per Gelati PEPINO 1884 sostenere San Patrignano significa dare continuità a un progetto sociale unico al mondo, condividendo un sistema di valori che mette al centro il recupero dell’individuo attraverso la formazione, la dignità e la crescita personale.