Oltre 5.500 infermieri e Oss precari: "Assumeteli o prorogate i contratti". Giovedì la sanità piemontese in piazza

"Cirio sogna di tagliare le liste d'attesa in Piemonte, ma se non assume personale questa resterà un'utopia". È questa la denuncia di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing Up, Fials Confsal e Fsi-Usae, che per giovedì hanno annunciato una grande manifestazione alle 9 davanti al Consiglio Regionale. Il governatore, nelle scorse settimane, ha spiegato di voler stanziare 50 milioni per recuperare gli esami e screening oncologici saltati o rinviati a causa del Covid-19.

Al 30 .136 precari possono essere stabilizzati

Parole che però rischiano di rimanere solo sulla carta. "Al prossimo 30 giugno - ha spiegato Massimo Esposto della Fp Cgil - sono 1.136 i precari, su 5.700 totali fra infermieri e OSS, che avranno i criteri per essere stabilizzati". Secondo i conti delle organizzazioni sindacali per convertire i contratti da tempo determinato ad indeterminato servirebbero 58 milioni, pari appena "allo 0.1% del bilancio regionale".

Con il decreto Calabria si allo sforamento tetto di spesa

Per le stabilizzazioni piazza Castello deve però sforare il suo tetto di spesa per il personale. "Il Decreto Calabria - ha spiegato Antonio Di Capua Uil Fpl - consente aumentarlo del 10%, permettendo di bypassare i limiti imposti a livello nazionale. Si tratta quindi di un problema di volontà politica". "Siamo preoccupati - ha aggiunto - per la tenuta complessiva del sistema sanitario: si rischia non solo di non poter fare fronte ad un'altra pandemia, ma anche di non poter erogare i servizi".

Infermieri introvabili

A fargli eco Alessandro Bertaina della Fp Cisl: "Gli infermieri sono introvabili: farsi sfuggire questa opportunità può essere pericoloso". "Rischiamo - ha rincarato - di trovarci in una situazione simile a quella di due anni fa". "Durante la pandemia - ha aggiunto Daniele Badinu della Fials Confsal - ci hanno chiamato angeli ed eroi: molti di noi hanno preso il Covid-19. Come pensano di mantenere i Lea e recuperare le liste d'attesa senza investimento sul personale?".

Prorogati 3.550 contratti al 31 dicembre