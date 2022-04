L'urlo di dolore dei precari della sanità: "Il sistema piemontese è una bomba, sta per scoppiare" [FOTO E VIDEO]

Un sistema che rischia di scoppiare, come una bomba. E' l'allarme lanciato dai precari della sanità piemontese, in presidio sotto il Consiglio regionale per chiedere lo stop dei licenziamenti e l'avvio di un percorso di stabilizzazione per gli oltre 5.000 dipendenti che, dopo aver prestato servizio durante il Covid, si ritrovano ora con il contratto in scadenza.



"La sanità regionale è una bomba che sta per scoppiare, ma scoppia sempre quando arriva in mano al più piccolo. Dobbiamo garantire che il servizio sanitario regionale stia in equilibrio. I licenziamenti sono in corso, al netto di quello che dice la Regione: è a rischio la sicurezza nei vari setting assistenziali della sanità" afferma Nazzareno Arrigò, rsu Uil. La richiesta avanzata? Che si parli davvero delle stabilizzazioni.

Nelle scorse ore però, il presidente della Regione Piemonteaveva "passato la palla" al Governo, a cui, secondo il Governatore, spetta l'onere di stabilizzare i sanitari. "" lo sferza, Nursing Up Piemonte.Il sentimento comune dei sanitari piemontesi precari è quello di esser stati usati e scaricati: "" ha raccontato, amministrativo precario.

Intorno alle 11 del mattino, la seduta del Consiglio regionale che era in corso a Palazzo Lascaris è stata sospesa, su richiesta di LuV e Pd, proprio per permettere di ascoltare in audizione una delegazione dei sindacati medici che stavano protestando in strada. All'incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio Stefano Allasia e molti consiglieri regionali.