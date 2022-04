Giornata della libertà di stampa, ancora pochi posti disponibili per l'evento in programma a Cuneo

Ancora posti disponibili per il pomeriggio di formazione, riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e dall’Ordine degli Avvocati di Cuneo, dedicato alla Giornata della libertà di stampa.

- Libertà di stampa in Italia. A che punto siamo? con Mauro Delgrosso dell'Associazione Ossigeno per l'informazione;

Per gli avvocati che intendano iscriversi per ottenere i 3 crediti formativi è sufficiente inviare una mail con i propri dati a direzione@associazioneterritori.it, per i giornalisti invece è prevista l’iscrizione tramite la piattaforma dell’Ordine.