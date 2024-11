La giungla urbana della Circoscrizione 6: "Verde fuori controllo e marciapiedi rovinati"

E' emergenza giungla urbana in Circoscrizione 6. Le aree verdi selvagge, piccole zone dove la vegetazione cresce incontrollata a causa della mancata manutenzione, hanno danneggiato marciapiedi e strade, rendendoli inagibili. L'abbandono di queste zone sta creando gravi difficoltà per la viabilità e la sicurezza delle persone. Un problema (non solo) di decoro urbano

A peggiorare la situazione, si aggiunge il problema del decoro urbano. Molti di questi tratti, ormai trascurati, sono diventati luoghi di abbandono per rifiuti da parte di alcuni incivili. Un fenomeno che non solo causa danni ambientali, ma rappresenta anche un pericolo per la sicurezza, in particolare per gli automobilisti. Diversi residenti hanno infatti segnalato che, in caso di forte vento, gli oggetti abbandonati vengono scaraventati contro le auto o i passanti.

"Dobbiamo affrontare seriamente il problema delle aree verdi incolte del nostro territorio. È importante avere spazi verdi per il benessere ambientale, ma è altrettanto essenziale garantire che queste aree siano sicure e fruibili per la cittadinanza – ha dichiarato la coordinatrice del Verde della Circoscrizione 6 Giulia Zaccaro – Per fare un esempio, in strada San Mauro le radici delle piante hanno compromesso il marciapiede, rendendolo inagibile. Ma le aree in queste condizioni sono numerose". Zaccaro: "Servono interventi strutturali" "Purtroppo, il Comune non dispone di fondi sufficienti per interventi strutturali, ma nel lungo periodo dovremo pensare a soluzioni che possano risolvere definitivamente il problema – ha aggiunto Zaccaro – Come Circoscrizione, noi riteniamo fondamentale avviare un tavolo di lavoro con Amiat per migliorare la pulizia di questi spazi e, in via eccezionale, valutare interventi straordinari di bonifica".

"Sul tratto di strada San Mauro in questione emerge anche il problema del decoro urbano, che crea criticità legate alla sicurezza e all'inquinamento di materiali – ha spiegato il Capogruppo dei Moderati in Circoscrizione Deana Panzarino – L'area, così come per il tratto della curva delle 100lire, è piena di sterpaglie e di conseguenza l'immondizia buttata da alcuni incivili illegalmente si accumula, e quando c'è vento le polveri e l'immondizia volano danneggiando la zona". "Servono interventi di manutenzione straordinaria"

La causa di queste problematiche sembrerebbe essere l'abbandono delle aree verdi da parte dell'Amministrazione comunale, che non sarebbe più riuscita ad eseguire una manutenzione straordinaria. La ragione principale di questa trascuratezza sarebbe la mancanza di risorse economiche. Inoltre, trattandosi di aree non progettate originariamente come spazi verdi, sarebbe necessario trovare una nuova destinazione d'uso per questi terreni.

"Le aree in questione sono state per anni fuori da tutti i piani di manutenzione, lo scorso anno abbiamo realizzato un censimento per avere chiara la situazione su dove andare a fare manutenzione – ha spiegato la Dirigente della Divisione verde e parchi Claudia Bertolotti – Oggi soluzioni definitive non ci sono, speriamo in interventi 'spot' ma che sappiamo non essere risolutivi. Per trovare soluzioni definitive dovremmo cercare di individuare un altro scopo per questi territori".

"A bilancio non abbiamo più interventi di manutenzione straordinaria perché i fondi sono limitati – continua Bertolotti – bisognerà riuscire a trovare le risorse per gli interventi in cui, in prima battuta ripristineremo il decoro urbano, per poi trovare un'altra destinazione d'uso per il futuro". Ottimismo dem per l'arrivo di nuove risorse

In vista del futuro, i Democratici della Circoscrizione 6 sembrano essere ottimisti. Secondo loro, il piano di accentramento, annunciato dal Comune, per la gestione del verde potrebbe accelerare le operazioni e migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse. Questo piano potrebbe anche permettere di risparmiare fondi, che potrebbero essere reinvestiti per interventi più strutturali.