Abbattimento delle barriere architettoniche, la Giunta approva opere straordinarie per 200mila euro

La Giunta comunale ha approvato nella seduta odierna - su proposta dell’assessore alla Cura della città, Francesco Tresso - una serie di interventi straordinari di adeguamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nel quartiere Vanchiglia. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità agli spazi pubblici per le persone con disabilità motorie e visive.

Gli interventi riguarderanno l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti sui marciapiedi, la riorganizzazione degli spazi e la creazione di percorsi dedicati alla mobilità pedonale. Si prevede la realizzazione di percorsi accessibili, l’allargamento dei marciapiedi in prossimità degli incroci (i cosiddetti “nasi”) per consentire l’inserimento di scivoli pedonali, con l’eventuale posa, in prossimità del passaggio agevolato, di segnaletica tattile mediante piastrelle con codifica “loges”. A completamento delle opere, verrà effettuata una manutenzione mirata della pavimentazione dei marciapiedi.

Il progetto prevede inoltre una serie di interventi puntuali per risolvere alcune situazioni critiche presenti nell’intero territorio comunale, con lavori di manutenzione dei marciapiedi, interventi su scivoli e attraversamenti con la realizzazione di percorsi pedonali accessibili, di completamento e adeguamento della segnaletica verticale lungo i percorsi ciclabili.

"Una città accessibile a tutte le persone è una città più equa e più giusta - commenta l’assessore Tresso -. Con questa consapevolezza l'Amministrazione comunale sta lavorando alla definizione del PEBA, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con l'obiettivo di superare gli ostacoli fisici e percettivi e di favorire l’accessibilità degli spazi urbani. Gli interventi approvati oggi si inseriscono in questo percorso e rispondono alle numerose segnalazioni ricevute dal territorio, e contribuiranno a migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini".

Gli interventi a Vanchiglia interesseranno le intersezioni tra via degli Artisti e via Tarino, via Balbo e via Bava, via Vanchiglia e via Balbo, corso Regina Margherita e via Montebello. E ancora, tra via degli Artisti e via Vanchiglia, via Martini e corso San Maurizio, via Balbo e via Guastalla e, infine, tra via Santa Giulia e via Vanchiglia.

Il costo complessivo dei lavori è di 200mila euro.