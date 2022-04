Campionato europeo di volley delle Polizie locali, l'assessora Pentenero riceve il delegato tecnico Uspe

Arriva a Torino il Campionato Europeo Uspe (Unione Sportiva Polizie d’Europa) di pallavolo maschile. L’evento, giunto alla XI edizione, si terrà dal 25 settembre al 2 ottobre, portando in città gli atleti di 8 squadre europee.

Il delegato tecnico Uspe, Dirk Weninger, è stato ricevuto questa mattina in Sala Colonne di Palazzo Civico dall’assessora alle Politiche per la Sicurezza e Polizia Municipale, Gianna Pentenero. “Sono molto felice che Torino abbia la possibilità di ospitare un evento sportivo di carattere internazionale – ha dichiarato – soprattutto in questo periodo storico, anche lo sport può e deve rappresentare un momento di condivisione dei valori di pace e di solidarietà. L’appuntamento di settembre sia dunque una nuova occasione per rilanciare un messaggio di pace e per riaffermare l’impegno delle istituzioni nel lavorare insieme verso questo obiettivo”.

Soddisfazione è stata espressa dal delegato Uspe, che ha ribadito come lo sport “debba andare oltre la politica. L’idea con cui è nato il Campionato – ha spiegato Weninger – è proprio quella di favorire i contatti e lo scambio tra i Corpi di polizia europei, superando muri e barriere”.

Il presidente del Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Torino, Massimo Re, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori legati all’organizzazione dell’evento e in questi giorni guiderà il delegato tecnico Uspe in visita alle location che ospiteranno gli atleti nella settimana a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre.

Presenti all’incontro anche Paolo Marangon, presidente della Fipav Piemonte, Luigi Casale, delegato torinese del Coni, e il Comandante Territoriale Guglielmo Lorenzo della Polizia Municipale di Torino.