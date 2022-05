"I suoi gioielli sono contaminati": finti operatori portano via oro e argento ad un'anziana

Ancora truffe nel Canavese. A finire nella rete dei soliti delinquenti una donna residente Albiano d’Ivrea: due finti tecnici dell’acqua hanno convinto la malcapitata a radunare tutti gli oggetti preziosi e a riporli dentro il frigorifero poiché contaminati da qualche sostanza. Ma, al primo momento utile, si sono allontanati con oro e argento.

Un episodio simile si è verificato nel vicino Biellese. Una donna di circa 70 anni, residente a Roppolo, nei giorni scorsi si è ritrovata sull’uscio di casa due individui che si sono spacciati per falsi operatori delle forze dell’ordine.

Alla donna avrebbero riferito di essere lì per alcuni controlli, volti a contrastare un giro di banconote false. Così, si sono introdotti in casa e hanno verificato tutto il contante che la signora deteneva in casa. Alla fine, se ne sarebbero andati con un cifra di poco superiore ai 500 euro. Scoperto l’inganno, quando ormai era troppo tardi, la donna ha allertato i Carabinieri per segnalare quanto accaduto.