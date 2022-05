A Torino addetti alla sosta in sciopero da dieci giorni: - 150 mila euro di entrate per il Comune

-150 mila euro di entrate . È questo il costo economico, per il Comune di Torino, dello sciopero di dieci giorni del settore parcheggi Gtt . Dal 19 aprile scorso, i circa duecento addetti al controllo della sosta a pagamento hanno incrociato le braccia per 30 minuti al giorno per chiedere l'adeguamento del loro contratto a quello degli altri lavoratori dell'azienda di corso Turati.

15 mila euro al giorno di mancati incassi

50% di esuberi

E la dieci-giorni di mobilitazione è culminata nello sciopero dei dipendenti dei parcheggi in struttura, che si sono ritrovati in presidio nel primo pomeriggio davanti a Palazzo Civico. Una protesta che ha generato inevitabili disagi per chi oggi, ad esempio, ha lasciato il mezzo in un multipiano di Gtt nella Ztl: all'ingresso mancava infatti l'addetto alla registrazione della targa per evitare la multa. L'azienda di corso Turati, come spiega Alessandro Di Luca di Filt-Cgil, "ha annunciato l'esubero del 50% del personale di questo comparto. Hanno dichiarato che lo ricollocheranno in altre parti dell'azienda, senza però aver fatto alcuna trattativa con i sindacati sul dove".