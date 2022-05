Fondazione CRT e Fondazione Paideia: un convegno per i dieci anni di "Accolti ad arte"

Lunedì 9 maggio, alle ore 9, presso le OGR di Torino, Fondazione CRT e Fondazione Paideia organizzano il convegno “Accolti ad arte. Musei e luoghi di cultura per l’inclusione”, l’innovativo progetto per formare il personale dei servizi culturali ad accogliere al meglio tutti i visitatori, a partire da quelli con bisogni specifici e con disabilità. Saranno indicate le nuove traiettorie di sviluppo e annunciati i risultati di questa importante iniziativa che ha coinvolto finora oltre 300 musei e servizi culturali nazionali e oltre 1.100 operatori del settore.

L’evento si svolge in assenza di barriere architettoniche.

È garantito il servizio di interpretariato in Lis e di sottotitolazione.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sui canali di Fondazione CRT e di Fondazione Paideia.

Ingresso con prenotazione obbligatoria: fondazionecrt@<wbr></wbr>agenziauno.com - tel. 011-5627396