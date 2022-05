BunVision: il panino limited edition dell’EuroVision 2022 solo da M**Bun

Ormai ci siamo! L’EuroVision Song Contest 2022 ha aperto i battenti! Per questo grande evento internazionale, che coinvolge tutta la città di Torino, M**Bun ha preparato un panino limited edition per tutti i suoi clienti: BunVision. Un ottimo hamburger di carni altamente selezionate, arricchito con cipolle e mele caramellate al miele e birra, e insaporito con pancetta, formaggio caprino e un gustoso letto di salsa rubra fumé e salsa piccante. Una vera delizia per il palato, che si ispira ai ritmi del rock più coinvolgente con un pizzico di dolcezza e tanta creatività.

Come tutte le proposte di M**Bun, BunVision è semplice, ma rivoluzionario. Un panino slow fast food, dove il gusto delle materie prime di alta qualità, viene esaltato dalla loro freschezza e genuinità. Infatti, tutti gli ingredienti provengono solo da aziende del territorio, che garantiscono una filiera estremamente corta e senza intermediari, consegnando prodotti sempre freschi e privi di conservanti.

Ogni panino da M**Bun racconta una storia unica, fatta di persone che lavorano nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio. Un nuovo modo di concepire il fast food, offrendo menu che rispettino e valorizzino le realtà produttive locali.

Ciò che contraddistingue M**Bun e lo rende unico è la capacità di ispirarsi alla più tradizionale cucina piemontese, aggiungendo sempre un tocco di innovazione e creatività, ma soprattutto una grande attenzione per la qualità, nel pieno rispetto del benessere delle persone, del lavoro e dell’ambiente.

Se non hai ancora provato la bontà dei prodotti M**Bun, questo è il momento giusto per farlo! Puoi sederti comodamente al tavolo di uno dei locali di Torino e Rivoli e rilassarti in un ambiente accogliente e tranquillo, prendendoti il tuo tempo per una pausa spensierata oppure puoi usufruire del “take-away”, approfittando dell’esclusivo servizio “Ciapa lì e porta a cà”, che ti darà la possibilità di ritirare il tuo menu con priorità alla cassa.

Per non rinunciare al piacere o per soddisfare una voglia improvvisa in qualunque momento della giornata, puoi anche utilizzare il servizio di consegna a domicilio, convenzionato con i principali servizi di delivery, che in poco tempo ti porteranno a casa o in ufficio il tuo menu M**Bun o un ottimo BunVision. Inoltre, grazie alla Carta M**Bun potrai raccogliere i punti asterisco ogni volta che effettuerai un acquisto o un servizio, e utilizzarli per ritirare premi o sconti immediati alla cassa.

Vieni da M**Bun e scopri la bontà di BunVision con la qualità del miglior slow-fast food di Torino!