“Scrivo per la mia Città”: a Nichelino un premio letterario alla memoria dell'ex sindaco Riggio

Una iniziativa per ricordare un grande ex sindaco di Nichelino che tanto amava i giovani. L'Associazione Amici del Cammello, già protagonista di diverse iniziative culturali, lancia il Premio Letterario “Scrivo per la mia Città”, intitolato alla memoria di Angelino Riggio, figura di alto profilo etico e morale, che fu anche Consigliere Regionale per due legislature, oltre che scrittore.

A chi è rivolta l'iniziativa

Fondatore dell'Associazione e della Libreria Il Cammello, Riggio (scomparso all'inizio del 2024) era convinto e fervente propagatore della necessità di offrire alla città strumenti per lo studio, la conoscenza, la lettura. Il Premio Letterario è riservato alle classi della scuola secondaria di primo grado e con questa iniziativa intende offrire l’occasione agli studenti (partecipanti per classe) di lavorare insieme per confrontarsi e creare sinergie fra loro. Le prime tre classi classificate saranno premiate finanziariamente.