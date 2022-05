Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : L’11 maggio Giove entra nel vostro segno zodiacale rendendo l’esistenza degli appartenenti al 1° decano un pochettino più tranquilla e normale… Questa seconda quindicina di maggio è propizia agli scambi commerciali, agli incontri, ai chiarimenti e alla definizione di storie logore da tralasciare per il bene vostro e della controparte. In uno scatto di nervi offenderete un interlocutore così come non sono da escludere dei crucci per un figlio, nipote o genitore.

TORO : L’opposizione della Luna rossa si farà sentire per mezzo di disguidi, arrabbiature e i famosi contrattempi di turno… Qualcuno dovrà sistemare annose faccende altri invece, godendo del supporto di un Marte positivo, vivranno tenere emozioni o riusciranno in un personale intento. Un neo sarà costituito da lievi indisposizioni, contiguità con imperterriti zucconi, corrucci per anzianotti o difficoltà nell’inquadrare un soggetto enigmatico. Compleanno spumeggiante.

GEMELLI : Dall’11 maggio Giove formerà un sestile col vostro Sole alleviando cosi problemi e pene pur restando permanente quella larvata insoddisfazione a cui neppure voi sapete dare una giustificazione. I disguidi e gli sbuffi invece saranno a portata di giornata soprattutto se qualcosa non funge all’interno della famiglia, sul lavoro o in rapporti interpersonali esiguamente sinceri. Nel contempo un bel supporto verrà da amici sinceri e da un’entrata atta a risollevare portafoglio e morale.

CANCRO : Avvertirete a livello interiorizzato gli effetti di un plenilunio benevolo e intenzionato a sparpagliare sull’irto cammino dei minuti appagamenti, l’alleggerimento di note stridenti e dei problemini atti a risolversi all’ultimo istante… Ciononostante l’ansia seguiterà a predominare e anche se negli affari altrui non vi volete intrufolare starete sul chi va là riguardo un parente o familiare dalle idee poco chiare o a sua volta preso da una miriade di problematiche.

LEONE : Vi attende al varco una settimana impegnativa e rigurgitante di impegni, sensi e controsensi, gente da ammansire e altra da spronare, ritrovi gaudenti e corrucci persistenti, contatti con mezzi matti e necessità di vedere chiaro in una faccenda dai lati oscuri. Una femmina, presa da dilemmi, abbisognerà di un sostegno morale mentre ad un uomo che capisce poco o niente dovrete fare una savia paternale. Se nutrite dei dubbi un’amica vi aiuterà a decifrarli!

VERGINE : Il sestile del plenilunio aprirà il varco della speranza… Quindi se finora avete tirato la carretta rimanendo in attesa di risoluzioni e variazioni sappiate che queste non tarderanno ad arrivare. Una vecchia conoscenza risorgerà dalle ceneri stupendovi con la sua presenza mentre sia dentro che fuori l’habitat domestico succeranno cose assai strane. Qualche nativo dovrà finire dei lavoretti o dare un tocco di freschezza all’abitazione altri beccheranno una delusione.

BILANCIA : Tra dubbi e certezze vi muoverete su terreni minati e soltanto stando attenti a non muovere passi falsi vi preserverete da una fregatura o disillusione. Occhio anche a non credere a infondati pettegolezzi o a chi, per livore o gelosia, nulla tralascerebbe pur di intromettersi nella vostra privacy con l’intento di sciupare quelli che erano una volta solidi rapporti. L’andazzo operativo andrà revisionato e la salute salvaguardata. Visita gradita e domenica movimentata.

SCORPIONE : Ma quale evento… Pensate che il 16 maggio la Luna diventerà piena e rossa con eclissi totale proprio nella vostra costellazione portando così a parecchi nativi degli stati d’animo mutevoli, un intuito accentuato, delle giornate rivoluzionarie, sorprese, sorpresine e sorpresone sia brutte che buone! In qualsiasi settore usate comunque la massima prudenza e non azzardate nulla di inconsueto muovendovi su sentieri assodati ed eludendo colpi di testa o cambiamenti.

SAGITTARIO : Chi nasce lupo non diventerà mai agnello e le persone non cambiano: fatevene una ragione e non seguitate a persistere sui ben conosciuti errori di valutazione. Con una frecciatina mirata rimbeccherete chi si crede onnipotente così come sarete alle prese con scartoffie e documenti da firmare o controllare. Tra giovedì e lunedì e senza esitazione dovrete prendere una decisione. Gli sbalzi di temperatura favoriranno invece infreddature o doloretti sparsi.

CAPRICORNO : Il sestile di una Luna rossa e piena vi darà una manina a sbrogliare matasse, rinvenire escamotage a ciò che turba e conturba, scovare, in questo marasma generale, un frammento di serenità, rinverdire una storia, trionfare su malignità e avversità varie. Un soggetto vi metterà alle strette, dal partner o da eventuali figlioli giungeranno eclatanti novità e una nota di effervescenza accompagnerà un week end all’insegna della spensieratezza e della vivacità.

ACQUARIO : La quadratura della Luna piena inciderà sul morale rendendolo oscillante oppure tratterete pazzerelli od impertinenti. In ambito affettivo vi scontrerete con chi reputate non vi capisca e nella parentela riscontrerete parecchia ipocrisia al punto di mandare a stendere chiunque ve le faccia buone davanti per criticarvi alle spalle. Attenti ad un truffatore o un conto salato e sbagliato. Un’ottima panacea sarebbe quella di effettuare un viaggetto o combinare una serata speciale,