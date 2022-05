Giocattoli e tablet per i piccoli pazienti del Regina Margherita: il cuore d'oro veste la divisa

Il cuore d'oro veste la divisa. E nel primo pomeriggio di oggi, in collaborazione con Fondazione Forma, se n'è avuta la dimostrazione. Giocattoli e tablet sono stati donati alla questura ai piccoli pazienti del Regina Margherita.



A portarli tra le corsie, gli agenti della squadra mobile di Torino. Un modo per dimostrare vicinanza ai bimbi che ogni giorno affrontano le cure di cui hanno bisogno e che potranno trovare un nuovo modo per divertirsi e svagarsi almeno per qualche ora.