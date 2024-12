Si apre una maxi voragine a Torino: strada chiusa e disagi per chi viaggia

Via Bossoli, in zona Filadelfia, è chiusa al passaggio delle auto da un paio di giorni a causa di un improvviso cedimento della strada che si è verificato nei giorni scorsi. E le cui cause sono ancora sconosciute.

Il fatto

La voragine si è aperta all’angolo con via Pio VII. Vicino al campo sportivo del Bacigalupo e all’Hiroshima. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto a transennare la buca con transenne e nastro bianco e rosso. Oltre a collocare apposita segnaletica che vieta il passaggio alle auto. In quella zona è anche presente il cantiere dell’idropolitana.

Le deviazioni

Chi arriva da via Pio VII non può svoltare a destra e a sinistra in via Bossoli. Inoltre chi arriva da corso Corsica è costretto a tornare indietro e svoltare solo in via Oberdan.