Comuni in linea, Airasca: un attraversamento pedonale sulla strada provinciale 23

Proseguono gli incontri di "Comuni in linea" appuntamento settimanale che il Vicesindaco della Città metropolitana di Torino con delega alle opere pubbliche dedica ai sindaci per affrontare argomenti di viabilità, con un confronto puntuale per ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, strade da migliorare e rendere più sicure e agevoli da percorrere.

Lunedi 16 maggio affiancato da dirigenti e tecnici della viabilità dell’Ente, il Vicesindaco della Città metropolitana ha incontrato il sindaco di Airasca, che ha portato all’attenzione la necessità di mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale, nonché la stessa intersezione viabile tra la Sp 23 del Sestriere e via Roma, nel centro abitato, in prossimità del condomino “Rosella” . Si tratta, ha spiegato il Sindaco, di un complesso di edifici molto popoloso, i cui abitanti devono attraversare quotidianamente la Sp 23 per raggiungere le attività commerciali nel centro paese e le scuole.