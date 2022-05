Eutanasia, sì dalla Sala Rossa ma il centrosinistra si divide: astenuti e contrari in maggioranza

Eutanasia, il sì dalla Sala Rossa divide il centrosinistra: astenuti e contrari in maggioranza

Centrosinistra in Sala Rossa diviso sull'eutanasia. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato un ordine del giorno, a prima firma del capogruppo della lista civica per Torino Silvio Viale, che "invita il Parlamento a legiferare senza ulteriori indugi sulla morte volontaria medicalmente assistita, nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale sulla punibilità dell’aiuto al suicidio". L'atto "invita il Senato a iniziare l’esame del Disegno di Legge ‘Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita’ trasmesso dalla Camera lo scorso marzo".

Astenuti e contrari nel csx