Dopo 575 Km Martina riabbraccia il marito Bonucci e figli: raccolti oltre 170 mila euro per il Regina Margherita [VIDEO]

" È l’esperienza più bella della mia vita, piena di tutto quello che una persona può auspicare di trovare sulla strada che percorre. Arrivo in questo posto a cui devo tanto e sono piena di felicità ”. È stanca ma entusiasta Martina Maccari , che questo pomeriggio ha concluso davanti al Regina Margherita il suo viaggio della solidarietà per l'ospedale infantile. Ad attenderla al traguardo il marito, il capitano della Juventus Leonardo Bonucci insieme ai tre figli, che non vedeva da quasi un mese.

Raccolti oltre 170 mila euro per il Regina Margherita

Partita il 1° maggio dall'Adriatico, ha percorso a piedi in 26 giorni ben 575 Km, raccogliendo oltre 170 mila euro per la Neurochirurgia del Regina Margherita. Grazie ai soldi dell'iniziativa "Sulla Stessa Strada", la Onlus Neuroland acquisterà un esoscopio per delicati interventi chirurgici al cervello: la raccolta non si ferma qui e sarà possibile continuare a donare. Ventisei i Comuni attraversati ed oltre 300 le persone che si sono unite a Martina.