A Mirafiori Sud aprono due nuovi spazi per anziani

Buone notizie per la zona di Torino Sud: ad inizio novembre apriranno infatti due nuovi spazi anziani. I due centri dedicati alla Terza Età, che verranno inaugurati nelle prossime settimane, si trovano in strada del Portone vicino al cimitero Parco e in via Coggiola all'angolo con strada Castello.

Un annuncio particolarmente importante per i pensionati della zona di Mirafiori Sud, che negli scorsi mesi erano rimasti orfani di una struttura a loro dedicata. Gli anziani a luglio erano infatti stati "sfrattati" dallo spazio di via Morandi, per fare posto alla scuola primaria "Castello di Mirafiori".

Soddisfatto delle due nuove aperture il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi: "Il primo centro si trova in Strada del Portone, dove ci sono due casette che come Circoscrizione assegnavamo per le feste: apriamo uno spazio in un luogo dimenticato". "Sono strutture- ha aggiunto - fondamentali per gli anziani, ma non solo".