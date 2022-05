L’argomento che parla delle riparazioni parti idrauliche non è che riguarda solo gli addetti ai lavori, ma riguarda tutte quelle persone che comunque devono gestire la loro vita quotidiana facendo fronte agli imprevisti e purtroppo anche l'impianto idraulico ne può portare.

Parlare di 'impianto idraulico significa parlare di questioni delicate e significa che magari ci svegliamo la notte e ci ritroviamo il bagno allagato perché si è rotta la lavatrice o perché si è rotto qualche tubatura che era vecchia e della piena di ruggine.

Non dobbiamo aspettare l'emergenza per trovare un professionista perché poi in emergenza la nostra lucidità mentale è scarsa e quindi andiamo nel panico e in ansia e la prima persona che troviamo nelle Pagine Gialle la facciamo venire a casa.

Questo significa che non potremo selezionare il professionista in questione e chi ci capita ci capita e ci potrebbe capitare anche qualcuno che o non ci fa il lavoro come si deve quindi poi i tubi si rompono un'altra volta, oppure che magari è anche bravo ma ha delle tariffe spropositate che ci mettono k.o. a livello di bilancio familiare.

Se viviamo in un piccolo centro non c'è problema nel senso che gli idraulici sono pochi e quindi dobbiamo arrangiarci ma se viviamo in una grande città abbiamo tutta la possibilità di selezionare facendoci aiutare anche da qualche vicino di casa, conoscente che ci possa indicare qualche nome.

Senza un idraulico in certi momenti potremmo trovarci nei guai

Come dicevamo nel titolo di questa seconda parte potrebbe essere che magari ci ritroviamo in una nuova città non conosciamo nessuno e poi improvvisamente ci ritroviamo in emergenza e non sappiamo dove andare a sbattere la testa.

Ma se anche come dicevamo nella prima parte non conosciamo nessuno come amico o come amica o come parenti, comunque dei conoscenti li avremo e ognuno di loro avrà un idraulico di fiducia a cui far riferimento e un servizio di pronto intervento idraulico e almeno ci facciamo dare i primi nomi e primi numeri di telefono ai quali chiamare appunto.

Fare un giro di telefonate non è male perché alla fine possiamo iniziare a fare un sondaggio e almeno informarci sul costo della chiamata che in genere ha un costo fisso, a parte che nei fine settimana e i giorni festivi e già capiamo che persona abbiamo dall'altro lato della cornetta

Oltre al fatto che poi già per telefono si capisce una persona quanto è gentile, quanto è disponibile e soprattutto se ci ispira fiducia e se vediamo che è tra quelle persone che veramente fanno questo lavoro con un certo spirito di servizio.

Spirito di servizio significa non solo essere bravi, quello lo si dà per scontato, ma significa soprattutto avere empatia nei confronti dei clienti, dei suoi bisogni e delle sue necessità.

Se per telefono ci accorgiamo che la persona è troppo sbrigativa o che ci indica un costo di chiamata che ci sembra spropositato è inutile rischiare e perdere tempo, molto meglio provare con un altro professionista.