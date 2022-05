Fratelli Basile inaugura il progetto FBasile Academy e lo fa con un Porte Aperte

Mercoledì 1° giugno la Fratelli Basile, presso la sua sede di Via Marchesi 9 a Collegno, dalle 10.30 alle 12.30 presenta il progetto FBasile Academy attraverso una mattinata Porte Aperte.

Si tratta del primo corso per aspiranti Tecnici Carrozzieri delle Autoriparazioni, completamente gratuito, finanziato da Fondo Sociale Europeo e Regione Piemonte, nell’ambito del Bando Formazione per il Lavoro – 2022.

Il corso di 292 ore si compone di parte teorica, presso Consorzio CAA, C.so Svizzera 161-165, Torino, parte laboratoriale presso Carrozzeria F.lli Basile srl, Collegno (TO) e stage presso aziende del settore con prospettive formative e di occupabilità.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra eccellenze d’ Impresa, Enti, cooperative sociali e istituti scolastici che hanno saputo valorizzare le proprie diversità, in termini di obiettivi e competenze, realizzando un progetto ambizioso: F.lli Basile S.r.l, IIS GALILEO FERRARIS, Diaconia Valdese, Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro dell’Arcidiocesi di Torino, Patchanka S.C.S. e Consorzio per l’Aggiornamento Aziendale e Professionale.

L’Accademia di Carrozzeria vede anche la partecipazione di importanti partner tecnici del settore che credono in questo progetto: Biauto Group concessionaria e service Bmw Mini Jaguar Land Rover, APGF che fornisce prodotti BASF, l’azienda leader nel settore delle vernici, Rupes Spa che opera nel campo della lucidatura e del detailing.

I corsi offriranno la possibilità agli iscritti di acquisire competenze tecniche e manageriali in un settore di grande interesse e che oggi necessita di figure professionali qualificate, riscoprendo la passione per un’attività che nella tradizione del territorio è stata la miglior espressione del made in italy di settore.