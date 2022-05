L'Osteria Rabezzana al Festival del Giornalismo alimentare: tradizione dall'enoteca al pastificio [VIDEO]

Il gruppo Rabezzana è una realtà in grado di comprendere tre anime al suo interno: quella del pastificio, dell' enoteca e dell'osteria. " Cerchiamo di essere una realtà completa e ci impegniamo per migliorare ogni singolo dettaglio " racconta Giulia Pieragostini , responsabile Osteria Rabezzana.

Nell' osteria viene prodotta la pasta che, in un secondo momento, viene poi rivenduta al pastificio . L'enoteca è storica e da anni è presente a Torino come vera e propria istituzione. I piatti tipici? " Gli agnolotti 'I Rabezzani', che lo chef ripropone nella sua versione con riduzione di barbera superiore e tartufo nero. Insieme alla carne cruda sono il nostro cavallo di battaglia ".

L'Osteria Rabezzana si trova in via San Francesco D'Assisi 23/c: "E' possibile chiamarci o mandare una mail a info@osteriarabezzana.it per prenotare".