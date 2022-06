Vincenzo Marcone nuovo direttore Medicina d’Urgenza e Pronto soccorso dell’Asl To5

Cambio della guardia. Il Dipartimento Medicina d’Urgenza e Pronto soccorso dell'Asl To5 ha un nuovo direttore. E’ il dott. Vincenzo Marcone , 48 anni originario di San Giovanni Rotondo (FG) ma per molto tempo ha operato come dirigente medico all’Ospedale Parini di Aosta. Nell’ultimo anno e precisamente dal maggio del 2021 ha ricoperto l’incarico di Direttore dell’Unità di Pronto soccorso dell’Ospedale Perrino di Brindisi. Nel suo percorso professionale recente anche un incarico nell’Asl Marche Nord, incarico ricoperto dal 2009 al 2010.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2003 all’Università di Foggia, si è specializzato in malattie dell’Apparato respiratorio. Ha preso servizio all’Asl TO5 il 1 giugno e sarà responsabile dei tre Pronto soccorso dei rispettivi presidi ospedalieri. Ha preso parte a numerosi corsi di formazione specialistica e Congressi di settore oltre ad alcune pubblicazioni comparse su riviste specializzate.

“Il dott. Marcone ha superato brillantemente il concorso indetto dalla nostra Asl – ha detto il direttore generale Angelo Pescarmona - Le sue abilità ed esperienza professionale saranno di grande supporto per il delicato settore dell’emergenza e pronto soccorso. Nell’augurare buon lavoro al dott. Marcone, approfitto per ringraziare il dott. Andrea Purro per quanto ha saputo dare in un periodo molto complicato per la sanità”.