Pareti divisorie attrezzate: la soluzione per suddividere in modo efficace gli ambienti di lavoro

Le pareti divisorie attrezzate sono la soluzione più indicata per suddividere gli ambienti di lavoro in modo flessibile, ottimizzando gli spazi.

La loro peculiarità è quella di assolvere a più scopi: da quello di dividere gli spazi a quello di archiviare documenti e progetti a quello di rendere l’ambiente di lavoro funzionale e allo stesso tempo ricercato.

Le pareti attrezzate, inoltre, assicurano notevole versatilità in quanto non richiedono lavori di muratura per essere installate e possono dunque essere montate senza interrompere le attività lavorative e senza sporcare gli ambienti.

Possono anche essere spostate agevolmente qualora mutassero le esigenze aziendali e riadattate ad altri contesti, minimizzando così l’impatto economico e ambientale dello smaltimento degli inerti.

Le pareti divisorie attrezzate di Comar: la parola a Massimo Garofalo



Per la scelta delle pareti divisorie attrezzate è importante affidarsi a esperti in grado di suggerire le soluzioni più indicate in relazione alle proprie esigenze.

Per questo abbiamo chiesto a Massimo Garofalo, che ha maturato una profonda esperienza in materia lavorando presso Comar, un’azienda torinese specializzata in arredo ufficio, di presentarci le diverse opzioni di pareti attrezzate e le loro peculiarità.

“Il nostro compito - ci spiega Massimo - è quello di offrire all’utilizzatore finale ambienti su misura delle sue necessità ed è proprio per questo motivo che ogni nostra parete attrezzata è strutturata in modo differente.



Da quelle con ante a tutta altezza, con inserimento di moduli vetrati, a quelle con vani porta o vani tecnici: flessibilità e versatilità non contraddistinguono solamente le pareti attrezzate, ma anche la loro composizione finale, che studiamo sempre su misura di chi deve fruire degli ambienti.

MODULAR PA è la nostra parete divisoria attrezzata ed è in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni contesto lavorativo, oltre ad assicurare un’ottima privacy tra gli ambienti grazie alla possibilità di inserire pannelli fonoassorbenti.”

L’importanza di scegliere soluzioni cucite su misura

Il punto di forza di Comar è indubbiamente quello di cucire su misura di ogni realtà soluzioni personalizzate per pareti divisorie attrezzate, individuando di volta in volta le più indicate.

Questa tipologia di pareti però non è la sola che si può trovare da Comar.

Quando non è necessario utilizzare le pareti per archiviare materiali, ma solamente per suddividere gli spazi in modo elegante senza fare lavori di muratura, si può optare per le pareti divisorie tradizionali, MODULAR PD, anch’esse emblema di versatilità e flessibilità. Qualora invece per esigenze estetiche e di luminosità si preferisse una parete vetrata, la PARETE ERE è la soluzione perfetta per dividere gli spazi in modo raffinato e funzionale.

Comar si contraddistingue, inoltre, per la sua attenzione nei confronti dell’ambiente, che si evince, ad esempio, dall’utilizzo di pannelli certificati PEFC realizzati con truciolare derivante da foreste che vengono poi regolarmente ripopolate.

Le pareti divisorie attrezzate soddisfano molteplici esigenze di suddivisione degli spazi e di miglioramento della funzionalità e dell’estetica degli stessi; pertanto, possono essere una soluzione particolarmente indicata anche per chi vuole rinnovare i propri ambienti senza per questo stravolgerli o bloccare troppo a lungo le attività.

Perché spesso ridisegnare la propria realtà lavorativa non è complesso come può sembrare, se si adottano gli accorgimenti giusti.