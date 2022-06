Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : Periodo movimentato sotto il profilo materiale, operativo o sentimentale dove i problemi tracimano ma, con Marte e Giove congiunti al Sole, questi si attenueranno regalando, ad una buona fetta di nativi, un’estate speciale anche se nei prossimi dì dovrete definire un paio di questioni e superare un ostacolo. Se lo stomaco è incomodato provate a bere, ogni mattina, per dieci giorni, a digiuno, un bicchiere d’acqua con mezzo limone spremuto è un cucchiaino di bicarbonato.

TORO : Tra alti e bassi, nuove conoscenze e novelle esperienze, la settimana volerà e non vedrete l’ora che un evento maturi in quanto apportatore di successo e serenità… Una pecca potrebbe provenire dalla quadratura di Saturno atta a porvi dinanzi a dilemmi, soffrire di qualche acciacchino o tribolare a gestire una mansione o una faccenda come vorreste… La tensione spingerà a spiluccare ed ingrassare: dieta e ginnastica limiteranno i danni dovuti alla golosità.

GEMELLI : Il sestile di Giove protegge gli sfigati: approfittatene al fine di gettare ancore in porti acquietanti, cancellare le asprezze, avviare progettazioni senza mai scordare chi, nei frammenti di crisi e disperazione, vi è stato accanto. Gli sproloqui di un superiore, antagonista o politicante invece faranno inorridire e una novella sbalordirà… Per il vostro compleanno i doni e le feste saranno garantite! Qualcuno soffrirà di gastrite, colite o dolori alle articolazioni.

CANCRO : Non è un momento facile e con Marte e Giove avversi dovreste usare molta attenzione in qualsiasi settore al fine di non pagare lo scotto di una vostra o altrui imprudenza. Da un lato siete stufi di tenervi dentro sensazioni ed emozioni, dall’altro non potete agire diversamente indossando così una maschera che non vi si addice e, almeno per il momento, non fare il passo più lungo della gamba. Occhio pure a non inciampare o scivolare… Amica da contattare.

LEONE : Estrapolate l’ottimismo e fatene il principale ingrediente di una stagione che vi vedrà protagonisti di fatti anomali ma risolutivi riguardo attività, casa, vacanze, parentela, retribuzioni e salute! Da metà giugno inizierete la scalata verso mini successi personali, rivincite e godimenti, a parte un paio di inghippi, devoluti a sbilanciare l’equilibrio interiore, un’arrabbiatura e un conto salato da pagare… Un segreto desiderio si sta altresì per concretizzare. Contiguità con dottori.

VERGINE : Le sentenze sputate da incalliti ignoranti andranno obliate: non date quindi retta a chi sbraita o pretende senza capire di esser seduto sullo scomodissimo divano del torto… Qualche nota stonata giunge pure dal fronte amoroso dove aspettarsi di tutto: dall’evento più ridicolo al paradosso! Angustie o problemi da donne, supervisori o stranieri. Una strana missiva conturberà. Soddisfazioni in arrivo per politicanti, artisti, operatori turistici, commercianti.

BILANCIA : Se qualcuno tenta di prendervi per fessi contrastatelo reclamando ciò che vi spetta e che finora non vi è stato dato. Preventivate altresì delle problematiche riguardanti investimenti, assicurazioni, sborsi, rimborsi ma anche delle serate briose, in buona compagnia, magari contornate da pizze o cenette pur se, con Marte contrario, sarebbe opportuno limitare cibi indigesti e masticare lentamente! Un paio di sorpresine invece vi allieteranno e il week end sarà singolare.

SCORPIONE : Irascibili e stressati, oltre soffrire di disturbi psicosomatici, manderete a quel paese i pettegoli, i ciarloni, i leccapiedi e gli spioni oppure battibeccherete con soggetti imprudenti, impertinenti o negligenti. Innamoramenti e rivalità per adolescenti. Delusioni in ambito amichevole. Ricorrenza, compleanno, anniversario o evento da ricordare con un pensiero e rivincita squisitamente personale. Stanchezza dovuta al caldo. Domenica adatta a gitarelle.

SAGITTARIO : Rattristarsi o stizzirsi non serve ad un accidempoli specie quando si cerca di far ragionare chi fa dell’autocommiserazione, del ricatto, delle bugie, della perfidia, un baluardo… Eppure grazie ad un appoggio provvidenziale, vi leverete di torno delle mezze calzette o imparerete a farvi rispettare. Condizioni meteo permettendo ideate una rilassante gitarella ed approfittate della Luna che, facendosi piena il 14 giugno nella vostra costellazione, vi solleverà da un tormentone.

CAPRICORNO : Bando alle sfiducie e ai pessimismi… certe difficoltà si dilegueranno come ghiaccio al sole e, in un battibaleno, risolverete ciò che assillava rinvenendo la soluzione appropriata ad un paio di afflizioni… Per i single si preannunciano momenti magicamente effimeri da vivere intensamente mentre tra accoppiati tirerà aria di maretta… Bene anche per chi deve comprare o vendere qualcosa. Unici nei: una promessa non mantenuta e un acciacco da curare. Sabato convulso.

ACQUARIO : L’atmosfera sarà ottenebrata da angustie rendenti faticoso trovare il bandolo di una ingarbugliata matassa o uscire da una labirintica faccenda… Eppure ancora una volta ce la farete e un responso gioverà a morale, salute, valute… Taluni inizieranno a prendere in considerazione un viaggetto o una scampagnata altri rinnoveranno qualcosa nell’habitat… Lo sapevate che coltivare un piantino di fragole, dentro un vaso, è di buon auspicio? Tentar non nuoce…