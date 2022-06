Fondazione Crt, in arrivo altre 21 ambulanze per il 118 di Piemonte e Valle d'Aosta

“ Le nuove ambulanze che entreranno in servizio grazie ai contributi della Fondazione CRT sono una risorsa preziosa per il sistema sanitario, sottoposto a stress e usura del tutto eccezionali negli ultimi due anni a causa della pandemia: una sicurezza in più per la salute dei cittadini e un supporto importante per l’impegno dei volontari ”, affermano il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia e il segretario generale, Massimo Lapucci .

Questi i 21 enti che hanno ricevuto 50.000 euro ciascuno per l’acquisto di nuove ambulanze: 1 ente nell’Alessandrino (la Pubblica Assistenza Croce Verde Ovadese); 2 nell’Astigiano (la Pubblica Assistenza Croce Verde di Nizza Monferrato e il Comitato di Montegrosso d'Asti della CRI-Croce Rossa italiana); 1 nel Biellese (il Comitato di Biella della CRI); 3 nel Cuneese (i Comitati di Savigliano, di Bra e di Alba della CRI); 1 nel Novarese (il Gruppo Radio Emergenza Sizzano); 11 nel Torinese (la Croce Bianca di Rivalta di Torino; la Croce Bianca Volpianese; la Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi; il Comitato di Rivoli della CRI per la delegazione di Grugliasco; la Croce Verde Torino per la delegazione di Ciriè; la Croce Verde Cumiana; la Croce Verde Villastellone per la delegazione di Sestriere; il Comitato di Carignano della CRI per la delegazione di Castagnole Piemonte; la Pubblica Assistenza Croce Giallo Azzurra; il Comitato di Poirino della CRI per la delegazione di Pralormo; il Comitato Valli di Lanzo della CRI per la delegazione di Corio); 1 nel Vercellese (il Comitato di Crescentino della CRI); 1 in Valle d’Aosta (il Comitato di Aosta della CRI).