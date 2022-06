Luv-Se sul voto di Grugliasco e della provincia di Torino: "Cresce la voglia di sinistra e di ambiente"

La S inistra ecologista ha espresso la sua soddisfazione per l'esito elettorale ottenuto nella provincia di Torino: " I risultati ottenuti da Avigliana Città Aperta e dalla lista GRU ON dimostrano il valore aggiunto della politica che vogliamo, animata da energie nuove, competenti, motivate ed entusiaste. Ma grande è stato anche il risultato della lista Uniti Si Può ad Asti, che nel nome dei "diritti esigibili" ha saputo coinvolgere giovani attivisti dei movimenti studenteschi, lgbtqia+, Fridays For Future e che - pur nella sconfitta del centrosinistra - ha superato il 6% ".

"Ottimo è anche il risultato ottenuto da Sinistra Ecologista Chivasso e dalla nostra Chiara Gasparri: ora bisogna concentrare tutte le energie sul secondo turno, per far sì che sia eletto sindaco Claudio Castello e per rendere Chivasso una città sempre più inclusiva, solidale e verde. Sono tante in Italia le liste rosso-verdi che ottengono significativi risultati. È importante, ed è un compito che sentiamo nostro, che questa area politica sia visibile e presente nel dibattito pubblico e nelle vertenze sociali. Esiste un'Italia dell'impegno ecologista e sociale che, anche in vista delle elezioni politiche dell'anno prossimo, deve sapersi organizzare sempre di più, offrendosi come spazio di iniziativa per tutte le persone che vogliono trasformare radicalmente lo stato di cose presente", conclude la nota della Sinistra ecologista.

“Le liste che abbiamo sostenuto si affermano dappertutto come seconda forza nelle coalizioni progressiste e si confermano, come a Torino, elemento fondamentale dell'alleanza”, commenta il risultato delle amministrative il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi. “Alcuni commenti sensazionalistici non fanno bene all’analisi del voto: il Movimento 5 Stelle ha perso consenso e alcune forze centriste da sempre presenti si sono consolidate, ma in realtà nulla di epocale è avvenuto – aggiunge Grimaldi. – Intanto spero che da Chivasso ad Alessandria il centrosinistra faccia sentire tutta l’energia possibile ai nostri bravissimi candidati e candidate”. E conclude: “La vera novità è che 'Tele Cirio' comincia a perdere frequenze, il Piemonte è contendibile e la sinistra civica ed ecologista cresce ovunque”.

"Il partito democratico a Grugliasco ha mantenuto salda la posizione e, se confrontata alle scorse amministrative, possiamo dire di essere soddisfatti – così commenta Dario Lorenzoni, segretario del PD Grugliasco il giorno dopo le elezioni amministrative e a margine degli ultimi conteggi delle schede e delle preferenze. Il PD ottiene il 31,12 per cento delle preferenze, con 4247 voti. "Il PD elegge 9 consiglieri, 5 sono donne. Un ulteriore risultato positivo nell’ottica della parità di accesso alla politica e nell’amministrazione fortemente caldeggiata dal nostro partito - prosegue il segretario - A fronte della composizione della Giunta saremo in grado di capire quanti, di coloro che sono i primi non eletti, potranno sedere in aula".

"Il crollo della partecipazione al voto è un elemento che dobbiamo assolutamente tener presente nelle prossime iniziative sia di partito che amministrative – commenta ancora Lorenzoni – c’è da considerare certo la data unica che non ha favorito ma credo che sia da analizzare il cambiamento dell’elettorato: da una parte meno affezionato e dall’altra passivo, o che comunque sente meno il dovere partecipativo nei confronti delle urne". Risultano eletti i consiglieri: Raffaele Bianco, Luca Mortellaro, Emanuela Guarino, Gianni Sanfilippo, Dario Lorenzoni, Borio Gabriella, Maria Cristina Gardinali, Giusy Panassidi, Fatima Chkeir.