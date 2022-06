Amministrative, Furia (Pd) e Grimaldi (LuV): "Il centrosinistra è competitivo in tutto il Piemonte"

"Anche se le storie locali sono sempre diverse e non meritano generalizzazioni, si può trarre qualche conclusione dal primo turno di questa tornata di elezioni amministrative in Piemonte: il centrosinistra è complessivamente più avanti di cinque anni fa. La destra tiene e spesso vince quando rimane unita. Anche per questo è urgente che il centrosinistra rilanci una grande iniziativa volta ad unire le forze contro l’assalto di questa destra. Ciò a partire dai ballottaggi delle prossime settimane". Lo ha detto il segretario piemontese del Partito Democratico Paolo Furia.

"Che bella e limpida la vittoria ad Avigliana e Grugliasco, mentre ad Alessandria e a Chivasso affrontiamo a viso aperto la sfida del ballottaggio", ha invece commentato il consigliere regionale di Liberi e Uguali Marco Grimaldi. "Esistono germogli da cui possiamo cominciare a risintonizzare il Piemonte. Cresce in tutto il territorio l’attenzione per la giustizia sociale e ambientale; le liste rosso-verdi hanno ottenuto risultati bellissimi, soprattutto dove hanno investito su nuove energie: una classe dirigente rinnovata, giovane, competente ed entusiasta".