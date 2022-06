Marketing per ristoranti per incrementare le vendite: come funziona

Il mondo del marketing ha fatto passi da gigante e le persone sono sempre più attente a cercare soluzioni efficaci che possano fare la differenza in termini di vendite, anche il settore della ristorazione non è da meno. Il marketing per ristoranti prende sempre più piede e le attività, sia nelle grandi città che nelle piccole località, stanno raccogliendo i frutti in termini di vendite applicando strategie efficaci e personalizzate.

Riuscire ad individuare la modalità giusta per promuovere il proprio ristorante, online e offline, è fondamentale per riuscire da una parte a fidelizzare i clienti e dall’altra trovarne di nuovi; rielaborare una strategia di marketing in modo autonomo non è così semplice, la concorrenza ma anche semplicemente il riuscire a trovare il giusto tono di voce e i valori migliori da trasmettere può richiedere l’aiuto di esperti del marketing, magri specializzati proprio nel mondo food. Se vuoi sapere tutto sul marketing della ristorazione in questo post trovi tante curiosità che possono tornarti utili.

Marketing per ristoranti: la soluzione per incrementare le vendite

Ti stai chiedendo perché dovresti mettere a voce spese il marketing? Potrebbe sembrarti una spesa superflua ma possiamo garantirti che le attività che si sono spinte in questa direzione hanno svoltato; profili social più curati, fotografie accattivanti, reel ma anche email marketing e un sito web ben strutturato hanno fatto in modo che sempre più persone prenotassero i tavoli. La fama poi è stata guidata anche da recensioni positive lasciate dopo l’experience. E tu che fai? Vuoi forse restare indietro e non vedere il tuo ristorante full?

Riprendersi dopo due anni di semi- stop dovuti alla pandemia può sembrare complicato, con una buona strategia di marketing però si può riuscire ad attirare la fascia di clienti giusta e riprendere un percorso di crescita di fama e guadagni.

L’importanza dei social come strategia di marketing

Hai un ristorante e non sei sui social? Li utilizzi solo per postare qualche foto ogni tanto ma senza una reale strategia? In realtà stai sbagliando. Avere i profili sul portale giusto può fare la differenza ma non basta postare in modo sconclusionato alcune immagini per avere risultati; il lavoro del social media marketer è assolutamente strutturato, ha bisogno di un piano editoriale, di strategia e di studio.

Prima di iniziare a postare il professionista analizza il target, il tono di voce, lo stile e poi cerca di andare a colpire nel modo giusto proprio le persone potenzialmente interessate. Di tanto in tanto potrà anche aggiungere come strategia alcune campagne sponsorizzate sui portali, in questo modo potrà dare risalto ad un menù nuovo, ad una cena particolare o ad un evento.

Altri strumenti utili per fare marketing

Oltre ai social network devi sapere che ci sono altri strumenti da prendere in considerazione; la SEO per esempio è fondamentale se vuoi che il tuo sito web venga trovato. Affidarsi ad esperti può fare la differenza aiutando gli utenti a raggiungere il tuo portale con parole chiave di riferimento e davvero rilevanti.

Un’altra strategia sottovalutata ma efficace è quella dell’e-mail marketing. Inviare newsletter interessanti e magari con promozioni e una CTA efficace può fare la differenza, spingendo chi già ti conosce o chi semplicemente ha lasciato il proprio contatto per ricevere news di prenotare effettivamente il tavolo.

Non sottovalutare poi il mondo dell’advertising: sia social che sui motori di ricerca può fare la differenza; anche in questo caso fatti aiutare da veri esperti per fare in modo che le sponsorizzate portino i risultati desiderati. Non per ultimo segnaliamo la possibilità di coinvolgere gli influencer: l’influencer marketing è sempre più diffuso e riesce a portare importanti benefici se i social-vip vengono selezionati adeguatamente e in modo coerente.