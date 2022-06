Come si può sbrigare la questione di un intricato divorzio che non accenna ad arrivare, sommerso da carte su carte in tribunale e dove rischiamo di perdere una grossa fetta delle nostre sostanze?

Se abbiamo, ad esempio, il sospetto di un tradimento da parte del coniuge possiamo premere questo tasto puntando sull’ infedeltà coniugale e contattare agenzia investigativa per farci aiutare attraverso una investigazioni privata.

Purtroppo il tradimento fa parte dei comportamenti adottati dal genere umano, soprattutto da quelle persone che in qualche modo mettono davanti il proprio egoismo all’interesse della coppia.

A quel punto la coppia si disgrega, ed è per questo che ognuno fa i suoi interessi, solo che uno dei due ha cominciato per primo e di solito non è mai quello che ci rimette. Ci sono persone che sentono di perdere tutto quello che hanno costruito: non è un momento semplice da affrontare soprattutto a livello umano, ma la sofferenza emotiva non deve soverchiare il nostro stato d’animo e la nostra efficacia di azione anzi deve fornire il combustibile adatto per prendere una decisione importante, come quella di rivolgersi ad un detective che ci possa aiutare a ristabilire il nostro diritto.

Non è facile dimostrare una infedeltà nel modo giusto ma se c’è una persona capace di poterlo fare a sicuramente il detective privato, che conosce tutte le tecniche di raccolta di prove utili ad essere ammesse in tribunale. Queste tecniche ci garantiscono quantomeno di andare a illuminare un dubbio che magari ci portiamo avanti da tempo, in secondo luogo anche di poter avere delle chances più concrete di vincere una causa di divorzio.

Come avviene un'investigazione in campo privato

Per quanto riguarda un’indagine che magari si mette in campo per scoprire un’infedeltà, dipende se appunto vogliamo le parti un dubbio per eventualmente mettere fine ad un rapporto senza rimpianti, oppure se dobbiamo raccogliere le prove per una causa di divorzio. Perché ci sono diverse strade che possono essere battute e percorse e in questo caso sapere qual è l’obiettivo da centrare è determinante. Possono essere utilizzate diverse persone anche per eseguire dei pedinamenti, possono essere fatte delle intercettazioni ambientali in alcune circostanze e secondo alcune modalità.

Oggi molto spesso si utilizzano i social network come strumento di indagine, perché le persone lasciano nella rete molte più tracce di quelle che credono e dunque un bravo investigatore privato di solito ha la capacità anche di fare questo tipo di lavoro, di utilizzare il mezzo telematico. Si possono anche fare controlli rispetto alle spese, alle uscite, insomma andare a intrecciare tutta una serie di dati che poi vengono inseriti in una sorta di relazione che il detective continua a compilare e a presentare il suo cliente a seconda dei diversi progressi che vengono fatti. Ogni volta è possibile ridiscutere l’obiettivo finale.

Di tutto il materiale raccolto si può utilizzare quello per in tribunale solamente se le prove sono accettabili e l’accettabilità delle prove deriva dal fatto di aver rispettato delle norme in sede di raccolta delle prove.