Imballaggio perché è così importante?

Il trasporto delle merci è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’economia mondiale, che ha avuto un grande impulso, nel corso dell’ultimo ventennio dal processo di globalizzazione. La merce, i prodotti, viaggiano da un capo all’altro del mondo, diventano il motore trainante della crescita del PIL, dello sviluppo dei mercati emergenti e del consolidamento delle economie più avanzate.

Il trasporto, quindi, è un elemento imprescindibile del mondo del commercio, che, per quanto ovvio, poggia su esso. Per comprendere quanto il fenomeno sia di vasta portata, basta volgere lo sguardo ai numeri, che, come si suol dire, difficilmente mentono. Nella sola Unione Europea circolano oltre 3,5 miliardi di tonnellate all’anno, un numero che, periodo pandemico docet, continua a crescere ad un ritmo tra l’1,5-2% all’anno.

Il trasporto delle merci è l’anima del commercio

Certo, i ritmi di crescita del primo decennio del nuovo millennio sono lontani, epoca in cui la crescita del trasporto delle merci era mediamente del 4-5% all’anno, con punte, come ad esempio nel 2007, in cui la percentuale di crescita delle merci trasportate era superiore addirittura all’8%. Ma quel segno “+”, costantemente presente, è la miglior testimonianza di quanto il trasporto delle merci sia il cardine principale dell’economia mondiale.

E le tre macroaree più importanti dal punto di vista economico a livello mondiale, ovvero USA, Cina e Unione Europea, cubano quasi il 50% del trasporto mondiale di merci. La maggior parte avviene tramite il trasporto su gomma, che rappresenta il 60% del totale del trasporto. Da qui ben si comprende come l’esigenza prioritaria sia quella di proteggere la merce, al fine di poter farla giungere a destinazione integra e proteggere bene i propri imballaggi.

L’imballo, infatti, è essenziale per poter soddisfare le esigenze del cliente, colui che ordina la merce e pretende, a ragion veduta, di vedersela recapitare integra e priva di qualsiasi difetto. Questo processo, quindi, ha carattere di rilevante importanza nel mondo del commercio, perché è grazie ad un ottimo imballaggio che si possono soddisfare le esigenze del cliente e, conseguentemente, migliorare il fatturato e il proprio brand.

Imballaggio: sicurezza e non solo…

Grazie all'imballaggio, infatti, il nome della propria azienda può essere ulteriormente esaltato, grazie ad una grafica accattivante in grado di esaltare il brand e renderlo decisamente gradevole alla vista. Un “plus” che riguarda non solo l’utilizzatore finale, ma tutti quei soggetti che, seppur involontariamente, vengono visivamente a contatto con quel determinato prodotto.

Certo, l’utilizzatore finale è il principale soggetto che dev’essere soddisfatto. Ed un bel imballaggio, curato e semplice, fornisce quel valore aggiunto di forte appeal, in alcuni casi in grado di fare la differenza anche se talvolta impercettibile. Quei piccoli dettagli che sono in grado di fare la differenza, a maggior ragione in un mondo, come l’attuale, che vive di immagine e la competitività è decisamente spiccata.

L’immagine è molto importante. Ma quando parliamo di imballaggio, per quanto ovvio, la protezione è il primo ed indispensabile elemento sul quale porre l’accento per tutti i motivi già esposti fin qui. cercando di posizionare la merce nel posto maggiormente idoneo a conservarlo intatto, nella maggior parte dei casi al centro della scatola; l’inserimento all’interno di quest’ultima di ulteriore materiale aggiuntivo, come - ad esempio - la carta di riempimento, sono funzionali all’integrità della merce trasportata.

Le misure di protezione da adottare, però, variano sensibilmente in base alla tipologia di merce. Alcuni prodotti, infatti, richiedono accortezze decisamente superiori, in quanto richiedono un livello di sicurezza decisamente maggiore. È il caso ad esempio dei beni di lusso, che, per loro natura, richiedono l’impiego di materiale specifico, come le scatole con doppio fondo o i nastri a doppia infrazione.