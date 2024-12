Incidente sotto una galleria della Ivrea-Santhià: due macchine coinvolte e un ferito non grave

Incidente in galleria lungo la Ivrea-Santhià

Incidente nelle scorse ore lungo la bretella che collega Ivrea a Santhia. Lo scontro, per dinamiche e responsabilità ancora da accertare, è avvenuto mentre le vetture coinvolte si trovavano all’interno della galleria “Passo d’Avenco”.



Sono due i veicoli coinvolti, il bilancio parla di una persona ferita e portata in codice verde all'ospedale di Ivrea. Il traffico è stato fortemente rallentato, sul posto sono intervenuti sia i soccorritori sanitari che gli uomini della Polstrada per ripristinare le condizioni di sicurezza.